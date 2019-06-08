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Bu haber 08 Haziran 2019 19:30:05 Tarihinde eklenmiştir.

​Haliliye’de Haşere İle Mücadele Çalışmaları Sürüyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, haşere ve sinekle mücadele çalışmalarının, insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlarla aralıksız devam ettiğini söyledi.

​Haliliye’de Haşere İle Mücadele Çalışmaları Sürüyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, merkez ve kırsal mahallelerde haşere ve sinekle mücadele çalışmalarını yürüten temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ilaçlama birimi ekipleri ile bir araya gelerek, çalışmalarını denetledi. Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Dişli’nin de yer aldığı denetlemede, Canpolat işçiler ile sohbet edip, çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. 



 

Haliliye'de Ekipler, Gece Gündüz Demeden İlaçlama Yapıyor

Sahada yürütülen çalışmaların detaylı raporlarını da alan Canpolat, çalışmaların hız kesmeden artarak devam etmesi yönünde talimat verdi. Canpolat, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada laboratuvar onaylı ilaçlar kullandıklarının altını çizdi. Canpolat, “Şuanda ilaçlama birimi ekiplerimiz ile bir aradayız. Hem elimizdeki ekipmanların denetimini yaptık hem de kullandığımız ilaçlar ile ilgili arkadaşlarımız ile görüştük. Sağlık Bakanlığınca onaylı, laboratuvar analizlerinden geçmiş ilaçlar kullanmaktayız. Hiçbir şekilde halk sağlığını rahatsız edecek veya tehdit edecek herhangi bir ilaç ekiplerimizce kullanılmamıştır, kullanılmayacaktır. Bu doğrultuda gece gündüz mesai yapan gerek kırsalda gerekse merkezde çalışan ekiplerimizi kutluyorum. Hız kesmeden, misli ile çalışmalarımızı arttırarak yola devam diyorum.” 




Canpolat, denetiminin ardından bölgeden ayrılırken, Haliliye Belediyesi İlaçlama Birimi, 1 ATV motor, 2 holder, 4 mistblower, 5 elektrikli motosiklet, 16 ULV cihazı ve 40 personel ile 32 merkez ve 138 kırsal mahallede çalışmalarını devam ettirdiği bilgisi de verildi.
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