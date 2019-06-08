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Bu haber 08 Haziran 2019 19:00:12 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Sulama Kanalına Giren Genç Akıntıya Kapılıp Kayboldu

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte sulama kanalında ayaklarını yıkamaya çalışan 19 yaşındaki genç, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

​Şanlıurfa’da Sulama Kanalına Giren Genç Akıntıya Kapılıp Kayboldu

-Sulama kanalında akıntıya kapılan genç kayboldu



 

Sulama Kanalının Kenarında Ayaklarını Yıkamak İstedi

Edinilen bilgiye göre, olay, Suruç ilçesine bağlı 11 Nisan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sulama kanalı kenarında ayaklarını uzatarak yıkamaya çalışan Halil A. (19), bir anda kayarak akıntıya kapıldı. 



 

Polisler Sulama Kanalında Kaybolan Genci Arıyor

Gencin akıntıya kapıldığını fark eden arkadaşları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri olay yerinde hazır beklerken, su altı arama kurtarma dalgıç polisler de sulama kanalında kaybolan genci aramaya başladı. Sulama kanalında arama çalışmaları devam ederken, olayı duyan gencin yakınları da bölgeye geldi. Yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Editör: Bahar Yüksel
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