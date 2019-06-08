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Bu haber 08 Haziran 2019 18:21:25 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Sıcaktan Bunalan Çocuklar Süs Havuzlarına Akın Etti

Şanlıurfa'da sıcak havadan bulanan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına aldırış etmeden süs havuzlarına girerek serinledi.

​Şanlıurfa’da Sıcaktan Bunalan Çocuklar Süs Havuzlarına Akın Etti

- Şanlıurfa’da sıcak hava çocukları bunaltı 
- Çocuklar süs havuzlarında serinliyor 


 

Çocuklar Süs havuzlarına Girerek Serinledi

Hava sıcaklığının gölgede 38 dereceye kadar yükseldiği Şanlıurfa'da, sıcaktan bunalan çocuklar, yasak olmasına rağmen süs havuzlarına girerek serinledi. Bazılarının elbiseyle girdiği süs havuzunda serinleyen çocuklar, daha sonra parktaki çim zemine uzanarak kurulanmaya çalıştı. Şanlıurfa’nın çok sıcak olduğunu ifade eden çocuklar, serinlemek için yetkililere seslenerek, mahallelerinde havuz yapılmasını istedi. 



Editör: Bahar Yüksel
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