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Bu haber 08 Haziran 2019 17:36:16 Tarihinde eklenmiştir.

​İŞKUR Açıkladı! 7 Bin 400 Suriyeli, Kamuda İşe Alınacak!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İŞKUR aracılığıyla, Dünya Bankası işbirliğiyle yürütülen projede 14 bin 800 kişilik istihdam sağlanacak. İstihdam edilen kişiler Suriyelilerden seçilecek.

​İŞKUR Açıkladı! 7 Bin 400 Suriyeli, Kamuda İşe Alınacak!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İŞKUR aracılığıyla projede, toplamda 14 bin 800 kişiye istihdam sağlanacağı söylenirken bu kişilerin 7 bin 400' ünün Suriyeli olacağı, 7 bin 400 kişinin ise Türk vatandaşı olacağı belirtiliyor.



 

Kurumumuz Bu İstihdamı Önemsiyor

Konu ile ilgili yapılan açıklamada İŞKUR genel müdürü Cafer Uzunkaya tarafından " 2017’de İşbaşı Eğitim Programlarımıza katılanların yüzde 91,6’sı bir yıldan uzun süredir istihdamdadır. Yani her yüz kişiden 92'si bir yıldan daha uzun süre istihdamda kalmaktadır. Kurumumuz, çok önemsediği İstihdam Destek Projesini maksadına uygun şekilde gerçekleştirecektir. Hem Suriyeli kardeşlerimizin hem de Türk vatandaşlarımızın bu projeden istifade etmesini sağlayacağız. " ifadeleri kullanıldı.



 

Dünya' ya örnek olması amaçlanıyor

İş-Kur Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, yürütülen projenin dünya ya örnek olmasının amaçlandığı belirtti. Uzunkaya " Bugün açılışını yaptığımız proje hem Türk vatandaşlarının hem de geçici koruma altındaki kişilerin istihdamının artırılmasına katkı sağlayacak. Geçici koruma altındaki kişilerin kendi ayakları üzerinde durmalarına destek verilmesi büyük önem taşıyor. Umut ediyoruz ki, bu projenin çıktıları iyi uygulama olarak tüm dünyaya örnek olacak. " ifadelerine yer verdi.





Editör: Bahar Yüksel
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Ekonomi
​İŞKUR Açıkladı! 7 Bin 400 Suriyeli, Kamuda İşe Alınacak!
​İŞKUR Açıkladı! 7 Bin 400 Suriyeli, Kamuda İşe Alınacak!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İŞKUR aracılığıyla, Dünya Bankası işbirliğiyle yürütülen projede 14 bin 800 kişilik istihdam sağlanacak. İstihdam edilen kişiler Suriyelilerden seçilecek.
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