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Bu haber 08 Haziran 2019 16:24:56 Tarihinde eklenmiştir.

​Üniversite Öğrencisinin Feci Ölümü

Hukuk Fakültesi öğrencisi henüz bilinmeyen bir nedenle oturduğu apartmanın 28. katından düşerek hayatını kaybetti.

​Üniversite Öğrencisinin Feci Ölümü

Olay, 03.30'da Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde bulunan bir site içerisinde meydana geldi.


 

Üniversite Öğrencisi 28. Kattan Düştü

Ankara Üniversitesi 3. sınıf öğrencisi olan Hakan Baldur Güler, olay sırasında tek başına kaldığı binanın 28. katındaki 116 numaralı dairesinin penceresinden henüz bilinmeyen bir nedenle apartmanın girişinde bulunan bahçeye düştü. Sitenin güvenlik görevlileri, çıkan çarpma sesinin ardından kontrol ettiği yerde Baldur'un hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. 



 

Öğrencinin Ailesine Acı Haber Verildi

Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Acı haberi Baldur'un ailesine ileten polis ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlattı.  





Editör: Bahar Yüksel
 
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