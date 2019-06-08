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Bu haber 08 Haziran 2019 14:09:44 Tarihinde eklenmiştir.

​Korku Dolu Anlar! Alev Alan LPG'Lİ Araç Bomba Gibi Patladı

LPG'li bir otomobil aniden alev alırken araç, sürücünün inerek kaçtıktan sonra bomba gibi patladı. Ölen ya da yaralanın olmadığı patlama anı çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

​Korku Dolu Anlar! Alev Alan LPG'Lİ Araç Bomba Gibi Patladı

-Diyarbakır'da alev alan LPG'li araç bomba gibi patladı



 

Seyir Halindeyken LPG Patladı

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır-Silvan karayolu 20 kilometresinde seyir halinde olan LPG'li olduğu öğrenilen özel bir otomobil henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı aniden alev aldı. Aracın yandığını gören otomobil sürücüsü, aracı güvenli bir yere aldıktan sonra araçtan çıkıp hızla uzaklaştı. 



 

Ölen ya da Yaralanan Olmadı

Sürücünün otomobilden uzaklaşmasının hemen ardından, LPG'li araç adeta bomba gibi patlarken, o anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.  Ölen ya da yaralanın olmadığı patlama sonrası bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürürken, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.  


Editör: Bahar Yüksel
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Asayiş
​Korku Dolu Anlar! Alev Alan LPG'Lİ Araç Bomba Gibi Patladı
​Korku Dolu Anlar! Alev Alan LPG'Lİ Araç Bomba Gibi Patladı
LPG'li bir otomobil aniden alev alırken araç, sürücünün inerek kaçtıktan sonra bomba gibi patladı. Ölen ya da yaralanın olmadığı patlama anı çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
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