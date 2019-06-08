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Bu haber 08 Haziran 2019 10:00:55 Tarihinde eklenmiştir.

​Şüpheli Ölüm! Tarla İlaçlarken Hayatını Kaybetti

Tarladaki mahsulleri ilaçlarken zehirlendiği tahmin edilen bir kişi hayatını kaybetti.

​Şüpheli Ölüm! Tarla İlaçlarken Hayatını Kaybetti

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Koruluk Mahallesi'nde meydana geldi. 


 

İlaçlama Yağan Şahıs Yere Yığıldı

Edinilen bilgiye göre, tarladaki mahsulleri ilaçlayan Nevzat Haspulat (50) olduğu yere yığılıp kaldı. Zehirlendiği tahmin edilen Nevzat Haspulat yakınları tarafından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. 


 

Ölümü Şüphel Bulundu

Ancak Haspulat'ın öldüğü tespit edildi. Nevzat Haspulat'ın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Nevzat Haspulat'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. 

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 






Editör: Bahar Yüksel
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Asayiş
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