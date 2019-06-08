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Bu haber 08 Haziran 2019 10:30:13 Tarihinde eklenmiştir.

​Öfkenin Bu Kadarı! Kurşunladığı Karısı Ölmeyince Hastanede Öldürmeye Gitti

boşanma aşamasındaki karısına sokak ortasında kurşun yağdıran şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının, "İşimi yarım bırakmayacağım" dediği ve hastanede tedavisi devam eden karısının yanına silahla girmeye çalışırken yakalandığı öğrenildi.

​Öfkenin Bu Kadarı! Kurşunladığı Karısı Ölmeyince Hastanede Öldürmeye Gitti

Bahçelievler Zafer Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, H.E.C. isimli şahıs boşanma aşamasında olduğu karısı Ayşegül C.'ye sokak ortasında kurşun yağdırmıştı. Karın bölgesinden, sol kolundan ve kalça kısmından yaralanan kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Polis ekipleri H.E.C.'yi yakalamak için çalışma başlatmıştı.


 

Kızının kayınpederini de vurmuş

Ekipler yaptıkları çalışmalarda, H.E.C.'nin yaptığı işlerin hepsini batırmış olduğu ve bu yüzden psikolojisinin bozuk olduğu bilgisini edindi. H.E.C.'nin karısını vurmadan önce de Manisa'da kızı Ece K.'nin kayınpederi Ahmet Veli K.'yi tabanca ile yaraladığı öğrenildi. H.E.C.'nin, Ahmet Veli K.'yi yaralamak suçundan 7,5 aydır cezaevinde yattığı ve cezaevindeyken karısını sürekli tehdit ettiği belirlendi.


 

Karısı barışmak istemeyince kurşun yağdırmış

Polis ekiplerinin araştırmalarının devamında, Ayşegül C.'nin tehdit ve baskıya daha fazla dayanamayarak Samsun'dan kaçıp İstanbul'a gelerek kardeşinin yanına sığındığı tespit edildi. Olaydan 1 hafta önce ise cezaevinden çıkan H.E.C.'nin İstanbul'a gelerek karısını barışmaya zorladığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, karısının barışmak istememesi üzerine tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından Ayşegül C. Kocasinan Polis Merkezine giderek kocasından şikayetçi oldu. Ayşegül C.'nin şikayeti üzerine H.E.C. hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Olay günü ise H.E.C. tekrar karısıyla konuşmak istedi ve kendisiyle konuşmak istemeyen karısının üzerine kurşun yağdırdı.



 

"İşimi yarım bırakmayacağım" dedi, silahla hastaneye geldi

Talihsiz kadının Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi devam ederken zanlı H.E.C. "İşimi yarım bırakmayacağım" diyerek silahla hastaneye geldi. Hastane çevresinde güvenlik önlemi alan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıyı hastaneye girmeye çalışırken yakaladı. Gözaltına alınan zanlının yakalandığı esnada elinde silah olduğu öğrenildi. Zanlı ifade işlemleri için emniyete götürüldü.





Editör: Bahar Yüksel
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Asayiş
​Öfkenin Bu Kadarı! Kurşunladığı Karısı Ölmeyince Hastanede Öldürmeye Gitti
​Öfkenin Bu Kadarı! Kurşunladığı Karısı Ölmeyince Hastanede Öldürmeye Gitti
boşanma aşamasındaki karısına sokak ortasında kurşun yağdıran şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının, "İşimi yarım bırakmayacağım" dediği ve hastanede tedavisi devam eden karısının yanına silahla girmeye çalışırken yakalandığı öğrenildi.
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