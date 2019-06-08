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Bu haber 08 Haziran 2019 08:40:12 Tarihinde eklenmiştir.

​Almanya, Müslümanlara Yazılı Uyarı! Burayı Terk Edin, Yoksa Sizleri Hedef Alan Saldırılara Başlayacağız

Almanya’da Müslümanların posta kutularına, “Almanya’yı terk edin. Sizleri hedef alan saldırılar başlayacak” ifadelerinin yer aldığı tehdit mektupları atıldı.

​Almanya, Müslümanlara Yazılı Uyarı! Burayı Terk Edin, Yoksa Sizleri Hedef Alan Saldırılara Başlayacağız

Almanya'nın Köln kentinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı küçük İstanbul olarak da adlandırılan Keup Sokağı ve çevresindeki posta kutularına Neonazi sembolleri barındıran tehdit mektupları atıldı. Keup Caddesi'nde gerçekleşen çivili bomba saldırısının 15. yıldönümü nedeniyle gerçekleşecek olan anma etkinliklerini öncesinde özellikle Türklerin posta kutularına tehdit içerikli mektuplar atıldı. Mektuplarda, “Müslümanlar Almanya'yı terk edin. Sizleri hedef alan saldırılar başlayacak” ifadeleri yer aldı.


 

Bize Düşman Olduğunu Görüyoruz

Almanya Nükleer Silahlar Bölümü adı altında gönderilen mektuplarda, “Almanya'daki Müslümanlar, bizim ülkemize istilanız başarısızlığa uğrayacaktır. Alman halkı uyanıyor, bize düşman olduğunuzu ve nefret ettiğinizi daha berrak bir şekilde görüyor. Sizler Almanya'yı ve Avrupa'yı yok edecek, Yahudilerin araçlarısınız. Bundan dolayı her biriniz meşru birer hedefsiniz. Müslümanlar Almanya'yı terk edin. Sizleri hedef alan saldırılar başlayacak” şeklinde ifadeler kullanıldı.
Köln polisi yaptığı açıklamada devlet güvenlik birimlerinin olayı takip ettiğini ve aynı isimli bir örgütün Amerika'da Neonazi örgütlenmesi olduğunu belirtti. 




Editör: Bahar Yüksel
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​Almanya, Müslümanlara Yazılı Uyarı! Burayı Terk Edin, Yoksa Sizleri Hedef Alan Saldırılara Başlayacağız
​Almanya, Müslümanlara Yazılı Uyarı! Burayı Terk Edin, Yoksa Sizleri Hedef Alan Saldırılara Başlayacağız
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