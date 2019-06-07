​Urfalı İş İnsanı, Şanlıurfaspor’un Borçlarını Kapatıyor

Yılmaz, Bir Şanlıurfasporlu Olarak Gönlüm Razı Olmadı

Şanlıurfaspor uzun bir süredir borçlarla mücadele ediyor. Çalmadık kapı bırakmayan kulüp yetkilileri hiç kimsenden olumlu geri dönüş alamazken, sosyal medyada Şanlıurfaspor’un pazartesi günü ödenmesi gereken borcunun olduğunu gören İş İnsanı Mehmet Yılmaz bu borcu ödemeye gönüllü oldu.Urfalı İş İnsanı Mehmet Yılmaz, konu ile ilgili yaptığı paylaşımda;“Sosyal medyada paylaşılan ödeme ile ilgili bir Şanlıurfaspor seveni olarak puan silme cezasına gönlüm razı değil. Pazartesi günü ödenmesi gereken 362,000 TL ödemeyi şahsen karışılayarak ödeyeceğim burdan beyan etmek isterim saygılarımla.” ifadelerine yer verdi.Editör: Bahar Yüksel