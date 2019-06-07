Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 07 Haziran 2019 20:15:41 Tarihinde eklenmiştir.

​Yıkanmış Kıyafetteki Kan Ve Tırnaktaki Doku Çifte Cinayeti Çözdü

Anne ile oğlunun öldürülmesi olayıyla ilgili polisin bazı delillerden yola çıkıp daha önce yakalayıp tutuklanmasını sağladığı zanlı Erkan Kos'un evinden elde ettiği kıyafetlerindeki kan lekesi ve tırnaktaki dokunun kriminal incelemeyle ortaya çıkması ile katil olduğu kesinlik kazandı.

​Yıkanmış Kıyafetteki Kan Ve Tırnaktaki Doku Çifte Cinayeti Çözdü

Olay, 21 Nisan Pazar günü meydana gelmişti. Tunceli’nin Pertek ilçesi Kaledibi Mahallesi'nde akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 3 çocuk annesi 61 yaşındaki Gülsüm Taş ile 30 yaşındaki oğlu Cafer Taş, evlerinde bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı anne ve oğlu ambulansla Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetmişti. 



 

Cinayet Şüphelisi Kesinleşti

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekibin çalışması sonucu anne Gülsüm ve oğlu Cafer Taş'ı öldüren kişinin cinayet şüphelisi olarak tutuklanarak cezaevine konulan Erkan Kos (38) olduğu kesinleşti.
Olayın yaşandığı gün cinayetlerle ilgili il ve ilçe emniyet müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip son derece titiz bir çalışma yaptı. Ekipler, şüpheli veya şüphelilerin tespitine yönelik çok yönlü ve geniş kapsamlı çalışmaları sırasında, 12 şahsın bilgi amaçlı ifadesine başvurdu. Çalışmaları belirli bir neticeye getiren polis, cinayet olayı ile ilgili 6 şahıs tespit etti. İlk düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanırken, saklanan asıl şüpheli Erkan Kos'un (38), Adıyaman'ın Besni ilçesinde olduğu belirlendi. Şüpheli, ilçede yapılan operasyonla gözaltına alındı.
6 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli savcılıktan serbest bırakılırken, Erkan Kos, tutuklanarak Elazığ'daki kapalı cezaevine gönderildi.




 

Yıkanan kıyafetteki kan cinayeti belgeledi 

Tutuklanan zanlı, ifadesinde anne ile oğlu uzun süredir görmediğini söyledi. Ancak Kos'un olay günü ilçede bulunması, çalıştığı restorandaki bir bıçağın kaybolması, yakalandığı eve düzenlenen baskın esnasında yatağın altına gizlenerek saklanması polise katil bu dedirtti. 
Şüphelinin evinde yapılan incelemede çamaşır makinesinde yıkanan elbiseler incelenmek üzere Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarına gönderildi. Burada yapılan incelemede zanlı Kos'un pantolonunda bulunan kan lekesinin cinayete kurban giden Cafer Taş'a ait olduğu tespit edildi.




 

Tırnak arasında, katilin dokusu çıktı 

Olayın başından itibaren titiz bir çalışma yürüten ekipler, ağır yaralı olarak Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve ameliyat için hazırlanan Cafer Taş'ın el ve ayak tırnaklarından doku örnekleri aldı. Tırnaklar üzerinde Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan incelemede cinayet zanlısı Erkan Kos'a ait doku izleri de ayrı bir delil olarak ortaya çıkartıldı.
Kriminal inceleme sonuçlarıyla cinayetin Erkan Kos tarafından işlendiği kesinleşmiş oldu.





Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Cinayet Zanlısı 4 Yıl Sonra Tatil Yaparken Yakalandı
​Cinayet Zanlısı 4 Yıl Sonra Tatil Yaparken Yakalandı
2015 yılında meydana gelen cinayetin zanlılarından biri, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla Muğla'nın Fethiye ilçesinde otelde tatil yaparken yakalandı.
​Yıkanmış Kıyafetteki Kan Ve Tırnaktaki Doku Çifte Cinayeti Çözdü
​Yıkanmış Kıyafetteki Kan Ve Tırnaktaki Doku Çifte Cinayeti Çözdü
Anne ile oğlunun öldürülmesi olayıyla ilgili polisin bazı delillerden yola çıkıp daha önce yakalayıp tutuklanmasını sağladığı zanlı Erkan Kos'un evinden elde ettiği kıyafetlerindeki kan lekesi ve tırnaktaki dokunun kriminal incelemeyle ortaya çıkması ile katil olduğu kesinlik kazandı.
​Çocukluk Arkadaşını Bıçaklayıp Hastaneye Götürdü! 1 Ölü
​Çocukluk Arkadaşını Bıçaklayıp Hastaneye Götürdü! 1 Ölü
Bir kişi tartıştığı çocukluk arkadaşını bıçakladı sonra otomobiliyle hastaneye getirdi. Bıçaklanan şahıs hastanede hayatını kaybetti.
​Babası İçin Yardım istemeye gitti, öldürüldü
​Babası İçin Yardım istemeye gitti, öldürüldü
Babasının çamura saplanan aracı için yakınlarda bulunan kum ocağına yardım istemeye giden Osman Köse, tartıştığı çalışanlardan E.Y. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.
​Kardeşini Öldürdü, Yengesini Ağır Yaraladı
​Kardeşini Öldürdü, Yengesini Ağır Yaraladı
Bir şahıs tartıştığı kardeşini öldürdü, yengesini de ağır yaraladı.
​Çektiği Selfie Sonu Oldu
​Çektiği Selfie Sonu Oldu
şelalede selfie çekerken yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen genç hayatını kaybetti.
​Abisi ve Yengesi İçerideyken İş Yerini Kurşunladı! Sebep; Canı Sıkılmış
​Abisi ve Yengesi İçerideyken İş Yerini Kurşunladı! Sebep; Canı Sıkılmış
Eşinden boşanma sebebi olarak gördüğü arkadaşını silahla yaralayıp, birisi ağabeyinin olmak üzere 2 iş yerine kurşun yağdıran şüpheli yakalandı. Şüpheli emniyet çıkışında niye yaptınız soruna, “Canım sıkıldı” cevabını verdi.
​Nişanlısından Ayrılan Kadın Mühendis İntihar Girişiminde Bulundu
​Nişanlısından Ayrılan Kadın Mühendis İntihar Girişiminde Bulundu
Yaklaşık 1,5 ay önce eczacı nişanlısıyla ayrıldıktan sonra psikolojisinin bozulduğu öne sürülen makine mühendisi genç kız, Seyhan Baraj Gölü'ne girip boğazına cam parçası dayayarak intihar girişiminde bulundu.
Cesedini Hayvanların Parçaladığı ​Ecrin'in Üvey Amcasına Meydan Dayağı
Cesedini Hayvanların Parçaladığı ​Ecrin'in Üvey Amcasına Meydan Dayağı
Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 7 Mayıs’ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz’ın üvey amcası Özkan Kurnaz ve yanında bulunan İbrahim Kurnaz darp edildi.
​Otobüs Şoförünün Fark Etmediği Kadın Otobüsten Düştü
​Otobüs Şoförünün Fark Etmediği Kadın Otobüsten Düştü
Şehiriçi otobüsten inmek istediği sırada otobüs şoförünün fark etmediği kadın otobüsten düşerek yaralandı.
​Dışarıda Darp Edildi Çorbacıyı Basıp Beni Siz Dövdünüz Dedi
​Dışarıda Darp Edildi Çorbacıyı Basıp Beni Siz Dövdünüz Dedi
Dışarıda tanımadığı kişiler tarafından darp edilen bir genç çorbacıyı basarak ‘Beni siz dövdünüz’ diyerek taşkınlık çıkardı. Alkollü genç sakinleştirilemeyince olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.
​Korkunç Kaza! Otobüsün Çarptığı Adam Bariyerlerde Sıkıştı
​Korkunç Kaza! Otobüsün Çarptığı Adam Bariyerlerde Sıkıştı
Dünyaca ünlü turizm merkezinde turist taşıyan bir otobüs, travertenlerin alt kısmındaki yerleşim yerinde geri manevra yaparken bir vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün ile demir bariyerlerin arasında kalıp, bariyerlere sıkışan yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı. Olay anında yaralının yakınları sinir krizi geçirdi.
​Şerafettin Turan, Ankara’da Hediyeler Dağıtarak Koltuğunu Korumaya Mı Çalışıyor?
​Şerafettin Turan, Ankara’da Hediyeler Dağıtarak Koltuğunu Korumaya Mı Çalışıyor?
​Şanlıurfa’daki Ölüm Kavşağı Daha Önce Yetkililere Bildirilmiş!
​Şanlıurfa’daki Ölüm Kavşağı Daha Önce Yetkililere Bildirilmiş!
​Binali Yıldırım’dan Urfalıyam Ezelden Türküsü
​Binali Yıldırım’dan Urfalıyam Ezelden Türküsü
​Akıntıya Kapılan Çocuğun Cesedine Ulaşıldı
​Akıntıya Kapılan Çocuğun Cesedine Ulaşıldı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:14
Güneş
04:58
Öğle
12:29
İkindi
16:20
Akşam
19:49
Yatsı
21:26
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿