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Bu haber 07 Haziran 2019 19:40:13 Tarihinde eklenmiştir.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haklarını Yedirmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde cuma namazını kıldı. Namazın ardından Doğu Akdeniz’deki süreç hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgenin çıkacak olan tüm neması, bu petrol noktasında olabilir başka olabilir, hepsinden Güney Kıbrıs’ın nasıl hakları varsa aynı şekilde uluslararası hukuka göre Kuzey Kıbrıs’taki Türk soydaşlarımızın da hakları var. Bu hakları kimse kusura bakmasın biz ilgili alakası olmayanlara yedirtmeyiz" dedi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haklarını Yedirmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'ne gelerek burada cuma namazını kıldı. Namaz çıkışında çevredeki vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öpmek istediler. 




 

İstanbul Seçmeni Görevini Yerine Getirecektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, namazın ardından kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yaklaşan seçimler hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhurbaşkanı olarak öncelikle makama yönelik kişisel görevlerimin dışında bu kampanya süreci içerisinde de organizasyon heyetimizin bize de yüklediği bazı görevler var onları yerine getireceğiz. Ağırlıklı olarak adayımız Binali Yıldırım beyin çalışmaları gayretleri var. Bütün parti teşkilatımızın şu an yapmakta olduğu çalışmalar var. Bu demokratik görevlerini tüm İstanbullu hemşehrilerimin hakkıyla yerine getirmeleri büyük önem arz ediyor. Şu anda milletvekili arkadaşlarımız, İstanbul dışındaki diğer illerdeki arkadaşlarımız yoğun bir şekilde, tüm vatandaşlarımızı tekrar İstanbul'a dönme noktasında onlarla hemhal oluyorlar. Onların dönüşü ile en az kayıpla inanıyorum ki İstanbul'da seçmenimiz sandıkta full olarak görevini yerine getirecektir” dedi. 




 

Kıbrıs’ın hakkını Yedirmeyeceğiz

Ayrıca, Doğu Akdeniz bölgesinde son günlerde yaşanan gelişmeler hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ekonomik bölgelerde biz özellikle Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimin Türk soydaşlarımızın haklarını sonuna kadar korumakta kararlıyız. Onun için şu anda yeni aldığımız sondaj gemileri olsun, arama noktasında gemilerimiz olsun bunlar da bölgeye intikal ediyorlar. Onların korumaları noktasında bütün silahlı kuvvetlerimizin ilgili fırkateynler olsun hepsi bölgedeler. Bölgenin çıkacak olan tüm neması, bu petrol noktasında olabilir başka olabilir, hepsinden Güney Kıbrıs'ın nasıl hakları varsa aynı şekilde uluslararası hukuka göreKuzey Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın da hakları var. Bu hakları kimse kusura bakmasın biz ilgili alakası olmayanlara yedirtmeyiz. Diplomatik ilişkilerimiz var, diplomatik ilişkiler dışında da münhasır ekonomik bölgede bize ait olan loblar var buradaki çalışmalarımızı aynı şekilde sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.





Editör: Bahar Yüksel

 
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde cuma namazını kıldı. Namazın ardından Doğu Akdeniz’deki süreç hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgenin çıkacak olan tüm neması, bu petrol noktasında olabilir başka olabilir, hepsinden Güney Kıbrıs’ın nasıl hakları varsa aynı şekilde uluslararası hukuka göre Kuzey Kıbrıs’taki Türk soydaşlarımızın da hakları var. Bu hakları kimse kusura bakmasın biz ilgili alakası olmayanlara yedirtmeyiz" dedi.
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