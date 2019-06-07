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Bu haber 07 Haziran 2019 16:33:10 Tarihinde eklenmiştir.

Neymar’ın Tecavüz Etti Dedi! Otel Odası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Hakkında birlikte olduğu modele tecavüz ettiği iddia edilen Brezilyalı futbolcu Neymar’ın o gece yaşadıkları kameralara kaydedilmiş. Görüntüler sosyal medyaya yayıldı

Neymar’ın Tecavüz Etti Dedi! Otel Odası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Dünya futbol tarihinin en yüksek bonservisi ile transfer edilen Neymar bugünlerde futboldaki başarıları ile değil hakkındaki “tecavüz” iddiaları ile adından söz ettiriyor. 



 

Neymar, Modele Tecavüz Etti

Mayıs ayında Fransa'nın başkenti Paris'te bir otel odasında bir birlikte olduğu modele tecavüz ettiği iddia edilen Neymar, bugün ifade verdi. Sorgulamadan önceki gergin halleri ile dikkat çeken Neymar'ın Rio de Janeiro'da bulunan polis merkezinde ifade vermesi yaklaşık 2 saat sürdü. 

İşte O Görüntüler;



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Neymar’ın Tecavüz Etti Dedi! Otel Odası Görüntüleri Ortaya Çıktı
Neymar’ın Tecavüz Etti Dedi! Otel Odası Görüntüleri Ortaya Çıktı
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