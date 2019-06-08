Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 08 Haziran 2019 00:00:02 Tarihinde eklenmiştir.

​Kahveye Dalan Otomobil Felaket Getirdi! 1 Ölü

Otomobilin kahveye dalması sebebiyle 2 kişi yaralandı. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü kurtarılamadı. Aynı sürücünün geçen yıl eylül ayında kullandığı araçla duvara çarparak yaralandığı öğrenildi.

​Kahveye Dalan Otomobil Felaket Getirdi! 1 Ölü

-Kahveye dalan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti



 

Kontrolden Çıkan Araç Kahveye Daldı

Kaza, Bursa’nın Hamidiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mensur U, 16 R 9483 plakalı otomobilinin direksiyonu başında kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan otomobil önce tak attı, ardından savrulup cadde üzerindeki kahveye daldı. Hurdaya dönen araçta sürücü Mensur U. ile otomobilin daldığı kıraathanede çalışan çaycı Esin S. yaralandı.



 

Sürücü Daha Öncede Duvara Çarparak Yaralanmış 

112 Acil Servis ekipleri tarafından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü Bursa'ya sevk edildi. Mensur U, burada yapılan müdahale rağmen hayatını kaybetti. Sürücünün geçen yıl eylül ayında kullandığı araçla duvara çarparak yaralandığı öğrenildi. Kaza ile alakalı tahkikat başlatıldı.  



Editör: Bahar Yüksel


 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Kahveye Dalan Otomobil Felaket Getirdi! 1 Ölü
​Kahveye Dalan Otomobil Felaket Getirdi! 1 Ölü
Otomobilin kahveye dalması sebebiyle 2 kişi yaralandı. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü kurtarılamadı. Aynı sürücünün geçen yıl eylül ayında kullandığı araçla duvara çarparak yaralandığı öğrenildi.
​Haberi Televizyonda Görünce Teslim Oldu
​Haberi Televizyonda Görünce Teslim Oldu
Yol kenarında ölü olarak bulunan kişiye bir dolmuşun çarptığı belirlendi. Çarptığı şahsın öldüğünü haberlerden öğrenince polise teslim olan dolmuş şoförü tutuklandı.
​Cinayet Zanlısı 4 Yıl Sonra Tatil Yaparken Yakalandı
​Cinayet Zanlısı 4 Yıl Sonra Tatil Yaparken Yakalandı
2015 yılında meydana gelen cinayetin zanlılarından biri, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla Muğla'nın Fethiye ilçesinde otelde tatil yaparken yakalandı.
​Yıkanmış Kıyafetteki Kan Ve Tırnaktaki Doku Çifte Cinayeti Çözdü
​Yıkanmış Kıyafetteki Kan Ve Tırnaktaki Doku Çifte Cinayeti Çözdü
Anne ile oğlunun öldürülmesi olayıyla ilgili polisin bazı delillerden yola çıkıp daha önce yakalayıp tutuklanmasını sağladığı zanlı Erkan Kos'un evinden elde ettiği kıyafetlerindeki kan lekesi ve tırnaktaki dokunun kriminal incelemeyle ortaya çıkması ile katil olduğu kesinlik kazandı.
​Çocukluk Arkadaşını Bıçaklayıp Hastaneye Götürdü! 1 Ölü
​Çocukluk Arkadaşını Bıçaklayıp Hastaneye Götürdü! 1 Ölü
Bir kişi tartıştığı çocukluk arkadaşını bıçakladı sonra otomobiliyle hastaneye getirdi. Bıçaklanan şahıs hastanede hayatını kaybetti.
​Babası İçin Yardım istemeye gitti, öldürüldü
​Babası İçin Yardım istemeye gitti, öldürüldü
Babasının çamura saplanan aracı için yakınlarda bulunan kum ocağına yardım istemeye giden Osman Köse, tartıştığı çalışanlardan E.Y. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.
​Kardeşini Öldürdü, Yengesini Ağır Yaraladı
​Kardeşini Öldürdü, Yengesini Ağır Yaraladı
Bir şahıs tartıştığı kardeşini öldürdü, yengesini de ağır yaraladı.
​Çektiği Selfie Sonu Oldu
​Çektiği Selfie Sonu Oldu
şelalede selfie çekerken yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen genç hayatını kaybetti.
​Abisi ve Yengesi İçerideyken İş Yerini Kurşunladı! Sebep; Canı Sıkılmış
​Abisi ve Yengesi İçerideyken İş Yerini Kurşunladı! Sebep; Canı Sıkılmış
Eşinden boşanma sebebi olarak gördüğü arkadaşını silahla yaralayıp, birisi ağabeyinin olmak üzere 2 iş yerine kurşun yağdıran şüpheli yakalandı. Şüpheli emniyet çıkışında niye yaptınız soruna, “Canım sıkıldı” cevabını verdi.
​Nişanlısından Ayrılan Kadın Mühendis İntihar Girişiminde Bulundu
​Nişanlısından Ayrılan Kadın Mühendis İntihar Girişiminde Bulundu
Yaklaşık 1,5 ay önce eczacı nişanlısıyla ayrıldıktan sonra psikolojisinin bozulduğu öne sürülen makine mühendisi genç kız, Seyhan Baraj Gölü'ne girip boğazına cam parçası dayayarak intihar girişiminde bulundu.
Cesedini Hayvanların Parçaladığı ​Ecrin'in Üvey Amcasına Meydan Dayağı
Cesedini Hayvanların Parçaladığı ​Ecrin'in Üvey Amcasına Meydan Dayağı
Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 7 Mayıs’ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz’ın üvey amcası Özkan Kurnaz ve yanında bulunan İbrahim Kurnaz darp edildi.
​Otobüs Şoförünün Fark Etmediği Kadın Otobüsten Düştü
​Otobüs Şoförünün Fark Etmediği Kadın Otobüsten Düştü
Şehiriçi otobüsten inmek istediği sırada otobüs şoförünün fark etmediği kadın otobüsten düşerek yaralandı.
​Şerafettin Turan, Ankara’da Hediyeler Dağıtarak Koltuğunu Korumaya Mı Çalışıyor?
​Şerafettin Turan, Ankara’da Hediyeler Dağıtarak Koltuğunu Korumaya Mı Çalışıyor?
​Şanlıurfa’daki Ölüm Kavşağı Daha Önce Yetkililere Bildirilmiş!
​Şanlıurfa’daki Ölüm Kavşağı Daha Önce Yetkililere Bildirilmiş!
​Binali Yıldırım’dan Urfalıyam Ezelden Türküsü
​Binali Yıldırım’dan Urfalıyam Ezelden Türküsü
​Akıntıya Kapılan Çocuğun Cesedine Ulaşıldı
​Akıntıya Kapılan Çocuğun Cesedine Ulaşıldı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:13
Güneş
04:58
Öğle
12:29
İkindi
16:20
Akşam
19:50
Yatsı
21:27
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿