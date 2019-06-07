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Bu haber 07 Haziran 2019 17:00:10 Tarihinde eklenmiştir.

​Şerafettin Turan, Ankara’da Hediyeler Dağıtarak Koltuğunu Korumaya Mı Çalışıyor?

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan’ın Ankara’da çekildiği iddia edilen fotoğraflarda elindeki hediye poşetleriyle ne amaçladığı merak edildi. Şerafettin Turan’ın bu hediyeleri devletin parasıyla aldığı iddia edilirken, üstelik Şanlıurfa eğitimine de hiçbir şey katmaması sert eleştirilere neden oldu.

​Şerafettin Turan, Ankara’da Hediyeler Dağıtarak Koltuğunu Korumaya Mı Çalışıyor?

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdür Şerafettin Turan, Ankara’da elinde hediye paketleriyle görüntülendi. Fotoğrafı gören Urfalılar duruma tepki gösterdi. Turan’ın Ankara’nın gözüne girmek için kendi kesesinden almadığı iddia edilen hediyelerle bir şeyler elde etmek ve birilerinin gözüne girmek isteme çabası eleştirilerin odağı oldu.







 

Müdürümüz, Urfa Eğitimi İçin üst Düzey Temaslarda Bulunuyor

Sosyal medya hesaplarından yayınlanan görüntüler birçok yorum yapıldı. Urfalı vatandaşlar en çok da Turan’ın Şanlıurfa eğitimine sağlayamadığı katkı konusunda dert yakınırken İl Milli Eğitim Müdürüne yorumlarda inceden dokundurmayı ihmal etmedi. Bir vatandaş kinayeli bir şekilde; “Milli Eğitim Müdürümüz elinde hediye paketleri ile Ankara'da şehrin eğitimine katkı sağlayacak yatırım ve desteklerin gelmesi için üst düzey temaslarda bulunuyor…” yorumu yaptı.



 

Giderayak İyi Bir Yere Atanır Umudu Var

Vatandaşlar; “Şerafettin Turan giderayak Ankara’nın gözüne girmek için devletin kesesinden aldığı hediyelerle belki iyi bir yere atanır düşüncesinde galiba.” tarzında eleştirilerde bulundu. 







 

Şanlıurfa’nın Eğitim Durumu İçler Acısı

Urfa’nın büyük sorunlarından biri olan eğitim konusunda her yeni gelen Milli Eğitim Müdüründe beklenti içerisinde olan Urfalı veliler, Urfa’nın Türkiye ortalamasında durumun içler acısı olduğunu ifade etti. Mevsimlik tarım işçi ve çocuklarının eğitim sorununu çözememesi, ilin eğitim seviyesini 77. Sırada yıllarca yerinde sayması Turan’ı Urfalılar gözünde başarısız kıldı.



 

Turan’da Herhangi Bir Açıklama Gelmedi

Tüm bunlar göz önündeyken, Şerafettin Turan’ın Ankara’da elindeki hediye paketlerini kimlere götürdüğü ve bu konudaki amacı merak konusu haline geldi. Turan, konu hakkında herhangi bir açıklama yapmazken, veliler Urfa eğimi için çabalaması gerektiğini ifade etti.



Editör: Bahar Yüksel
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​Şerafettin Turan, Ankara’da Hediyeler Dağıtarak Koltuğunu Korumaya Mı Çalışıyor?
​Şerafettin Turan, Ankara’da Hediyeler Dağıtarak Koltuğunu Korumaya Mı Çalışıyor?
Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan’ın Ankara’da çekildiği iddia edilen fotoğraflarda elindeki hediye poşetleriyle ne amaçladığı merak edildi. Şerafettin Turan’ın bu hediyeleri devletin parasıyla aldığı iddia edilirken, üstelik Şanlıurfa eğitimine de hiçbir şey katmaması sert eleştirilere neden oldu.
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