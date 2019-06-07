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Bu haber 07 Haziran 2019 14:04:07 Tarihinde eklenmiştir.

​Binali Yıldırım’dan Urfalıyam Ezelden Türküsü

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Şanlıurfa ziyaretinde büyükşehir belediyesini ziyaret etti. Engelliler mehteran ekibi tarafından karşılanan Yıldırım, büyükşehir belediyesi sıra gecesi ekibinden Ebubekir Çimen'in söylediği ‘Urfalıyam ezelden’ türküsüne eşlik etti. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Yıldırım, İstanbul’daki Şanlıurfalılardan destek istedi.

​Binali Yıldırım’dan Urfalıyam Ezelden Türküsü

- Binali Yıldırım’dan ‘Urfalıyam ezelden’ türküsü 
- Binali Yıldırım İstanbul seçimleri için Şanlıurfalılardan destek istedi 




 

Yıldırım, İstanbul’da Küçük Bir Şanlıurfa Var

İstanbul’da küçük bir Şanlıurfa olduğunu dile getiren Yıldırım, “Benim köklerim de Şanlıurfa’da, o yüzden sizlere hemşehrilerim diye hitap edebilirim. Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ü tabii ki gördük. 31 Mart seçimlerinde çok büyük destek verdiniz. Şanlıurfa gibi tarih şehri, kültür şehri, peygamberler şehri bu güzel şehrimizin büyükşehir belediye başkanı yaptınız Allah muvaffak etsin, yar ve yardımcısı olsun. Sizlerden de Allah razı olsun. Ayrıca Şanlıurfa’nın birçok ilçelerinde desteklerinizle başkanlarınızı seçtiniz, bunun için de teşekkür ediyorum. Az önce belediye başkanınızın izah ettiği gibi Şanlıurfa ne kadar anlatsanız Şanlıurfa’yı tam olarak ifade etmek mümkün değil. Bilinen en eski tarihe sahip bir ilimiz. UNESCO da 2018 yılında 12. kültür mirası olarak Göbeklitepe’yi ilan etti ve 2019 yılını da Cumhurbaşkanımız Göbeklitepe Yılı ilan etti. Göbeklitepe tam anlamıyla insanlığın var olduğu günden bugüne bütün uygarlıkları bünyesinde barındıran muazzam bir hazine, bir açık hava müzesi. Esasında Göbeklitepe'de tek başına Urfa’nın ne kadar değişik kültürlere, değişik dinlere, değişik inançlara ev sahipliği yaptığının ve hoşgörünün hakim olduğu bir yer olduğunu gösteriyor. Peygamberler şehri dedik, Hazreti İbrahim, Hazreti Eyyüp sadakatin, sabrın timsali iki büyük peygamberimiz. Dolayısıyla bu şehrin kültür değerini, marka değerini daha da yukarıya taşımak Zeynel Abidin başkanın öncelikli görevleri arasında yer alacaktır. Biz de inşallah, burası büyük Şanlıurfa, bir de küçük Şanlıurfa var, o da İstanbul’da. Ben de küçük Şanlıurfalıların adayıyım. İstanbul’da 130 bin Şanlıurfalı kardeşimiz var, duasını ve desteklerini bekliyorum. İstanbul’un sizlere ihtiyacı var. 23 Haziran'da inşallah Şanlıurfa İstanbul’da yaşayan hemşehrilerimizin desteğinin bizimle beraber olduğuna yürekten inanıyorum” dedi. 



Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise yaptığı konuşmada, Binali Yıldırım’a "Ata yurduna hoş geldiniz" dedi. 






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