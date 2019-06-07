​Şanlıurfa’daki Ölüm Kavşağı Daha Önce Yetkililere Bildirilmiş!

Aksak, Seçildikten Sonra Karayollarına Bildirdik!

Birilerinin Ölmesi Mi Gerekiyordu

Dün Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetmiş 7 kişi de yaralanmıştı. Kaza haberinin ardından sosyal medyada yapılan yorumlarda; o yolda çok sayıda kaza olduğu Kepez Mahallesi civarında bulunan kavşakta trafik ışıkları ve uyarı levhalarının olmamasının kazalara sebebiyet verildiği paylaşıldı.Bunun üzerine harekete geçen Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak, durumu yetkililere bildirdiğini ve Şanlıurfa Valiliğine de durumun iletileceğini açıkladı.Aksak konu ile ilgili yaptığı açıklamada;“Kepezdeki o kanlı kavşak için seçildikten bir hafta sonra sinyalizasyon için karayolları bölge müdürlüğünü aradık ve en kısa sürede oraya el atacaklarını ifade ettiler. Maalesef bir canımız daha gitti. Bu kavşak için yarın vali beyle bir araya geleceğim bu işin takipçisi olacağım suçlular için ne gerekirse yapacağım bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Ölen kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum acılı ailesine sabırlar diliyorum...” ifadelerine yer verdi.Aksak’ın yaptığı açıklamada o yolun kazalara sebebiyet verdiğini ve sinyalizasyon çalışmaları yapılması için Karayolları ile görüştük ifadelerinin ardından vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Kepez kavşağı için daha önce Karayolları ile görüşüldüğü halde, yetkililerin neden soruna el atmadığını dile getiren vatandaşlar; “O yolda bir can kaybedildi. Duruma el atmak için illa birilerinin mi ölmesi gerekiyordu?” yorumunda bulundu.Editör: Bahar Yüksel