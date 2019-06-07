Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 07 Haziran 2019 14:45:54 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’daki Ölüm Kavşağı Daha Önce Yetkililere Bildirilmiş!

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği ve ölüm kavşağı olarak nitelendirilen yol için gerekli adımlar atıldı.

​Şanlıurfa’daki Ölüm Kavşağı Daha Önce Yetkililere Bildirilmiş!

Dün Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetmiş 7 kişi de yaralanmıştı. Kaza haberinin ardından sosyal medyada yapılan yorumlarda; o yolda çok sayıda kaza olduğu Kepez Mahallesi civarında bulunan kavşakta trafik ışıkları ve uyarı levhalarının olmamasının kazalara sebebiyet verildiği paylaşıldı.


Bunun üzerine harekete geçen Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak, durumu yetkililere bildirdiğini ve Şanlıurfa Valiliğine de durumun iletileceğini açıkladı.



 

Aksak, Seçildikten Sonra Karayollarına Bildirdik!

Aksak konu ile ilgili yaptığı açıklamada;
“Kepezdeki o kanlı kavşak için seçildikten bir hafta sonra sinyalizasyon için karayolları bölge müdürlüğünü aradık ve en kısa sürede oraya el atacaklarını ifade ettiler. Maalesef bir canımız daha gitti. Bu kavşak için yarın vali beyle bir araya geleceğim bu işin takipçisi olacağım suçlular için ne gerekirse yapacağım bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Ölen kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum acılı ailesine sabırlar diliyorum...” ifadelerine yer verdi.







 

Birilerinin Ölmesi Mi Gerekiyordu

Aksak’ın yaptığı açıklamada o yolun kazalara sebebiyet verdiğini ve sinyalizasyon çalışmaları yapılması için Karayolları ile görüştük ifadelerinin ardından vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Kepez kavşağı için daha önce Karayolları ile görüşüldüğü halde, yetkililerin neden soruna el atmadığını dile getiren vatandaşlar; “O yolda bir can kaybedildi. Duruma el atmak için illa birilerinin mi ölmesi gerekiyordu?” yorumunda bulundu.




Editör: Bahar Yüksel

 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​Şerafettin Turan, Ankara’da Hediyeler Dağıtarak Koltuğunu Korumaya Mı Çalışıyor?
​Şerafettin Turan, Ankara’da Hediyeler Dağıtarak Koltuğunu Korumaya Mı Çalışıyor?
Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan’ın Ankara’da çekildiği iddia edilen fotoğraflarda elindeki hediye poşetleriyle ne amaçladığı merak edildi. Şerafettin Turan’ın bu hediyeleri devletin parasıyla aldığı iddia edilirken, üstelik Şanlıurfa eğitimine de hiçbir şey katmaması sert eleştirilere neden oldu.
​Şanlıurfa’daki Ölüm Kavşağı Daha Önce Yetkililere Bildirilmiş!
​Şanlıurfa’daki Ölüm Kavşağı Daha Önce Yetkililere Bildirilmiş!
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği ve ölüm kavşağı olarak nitelendirilen yol için gerekli adımlar atıldı.
​Binali Yıldırım’dan Urfalıyam Ezelden Türküsü
​Binali Yıldırım’dan Urfalıyam Ezelden Türküsü
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Şanlıurfa ziyaretinde büyükşehir belediyesini ziyaret etti. Engelliler mehteran ekibi tarafından karşılanan Yıldırım, büyükşehir belediyesi sıra gecesi ekibinden Ebubekir Çimen'in söylediği ‘Urfalıyam ezelden’ türküsüne eşlik etti. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Yıldırım, İstanbul’daki Şanlıurfalılardan destek istedi.
​Akıntıya Kapılan Çocuğun Cesedine Ulaşıldı
​Akıntıya Kapılan Çocuğun Cesedine Ulaşıldı
Şanlıurfa'da akıntıya kapıldığı iddiası üzerine sulama kanalında arama çalışması başlatılan çocuğun cesedine ulaşıldı.
Binali Yıldırım Şanlıurfa’da
Binali Yıldırım Şanlıurfa’da
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Şanlıurfa'ya geldi.
​Şanlıurfa’da Trafik Kazası! 3 Yaralı
​Şanlıurfa’da Trafik Kazası! 3 Yaralı
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
​Şanlıurfa Halk Otobüsünde Taciz İddiasına Gözaltı
​Şanlıurfa Halk Otobüsünde Taciz İddiasına Gözaltı
Şanlıurfa’da halk otobüsünde yanında oturduğu kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs gözaltına alındı.
​Şanlıurfa’da DSİ Şantiyesine Baskına Giden Çiftçilere Jandarmadan Engel
​Şanlıurfa’da DSİ Şantiyesine Baskına Giden Çiftçilere Jandarmadan Engel
Şanlıurfa’da DSİ’nin yaptığı su borusu 2. gün patlayınca çiftçiler isyan etti. Toplanan çiftçiler DSİ binasına doğru yürürken Jandarma engel oldu.
​Şanlıurfa’da Can Pazarı! Olay Yerine Çok Sayıda Ambulans Sevk Edildi
​Şanlıurfa’da Can Pazarı! Olay Yerine Çok Sayıda Ambulans Sevk Edildi
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
​Son Dakika! Şanlıurfa’da korkunç Ölüm! Önce Kolunu Kaptı Sonra Tüm Vücudunu
​Son Dakika! Şanlıurfa’da korkunç Ölüm! Önce Kolunu Kaptı Sonra Tüm Vücudunu
Şanlıurfa’da Hasan Yılmaz isimli bir vatandaş, çalışır vaziyette olan biçerdövererin arasına giren taşı almak isterken biçer dövere kapılarak can verdi.
​Binali Yıldırım, Yarın Şanlıurfa’da
​Binali Yıldırım, Yarın Şanlıurfa’da
Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım’ın Şanlıurfa programı belli oldu.
​Şanlıurfa’da Bayram Bereketi, Yoğunluk Arttı!
​Şanlıurfa’da Bayram Bereketi, Yoğunluk Arttı!
Tarihi ve kültürel özellikleriyle ön plana çıkan Şanlıurfa’nın tarihi çarşılarında Ramazan Bayramı dolayısıyla alışveriş hareketliliği yaşandı.
​Şerafettin Turan, Ankara’da Hediyeler Dağıtarak Koltuğunu Korumaya Mı Çalışıyor?
​Şerafettin Turan, Ankara’da Hediyeler Dağıtarak Koltuğunu Korumaya Mı Çalışıyor?
​Şanlıurfa’daki Ölüm Kavşağı Daha Önce Yetkililere Bildirilmiş!
​Şanlıurfa’daki Ölüm Kavşağı Daha Önce Yetkililere Bildirilmiş!
​Binali Yıldırım’dan Urfalıyam Ezelden Türküsü
​Binali Yıldırım’dan Urfalıyam Ezelden Türküsü
​Akıntıya Kapılan Çocuğun Cesedine Ulaşıldı
​Akıntıya Kapılan Çocuğun Cesedine Ulaşıldı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:14
Güneş
04:58
Öğle
12:29
İkindi
16:20
Akşam
19:49
Yatsı
21:26
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿