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Bu haber 07 Haziran 2019 09:20:41 Tarihinde eklenmiştir.

​Çektiği Selfie Sonu Oldu

şelalede selfie çekerken yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen genç hayatını kaybetti.

​Çektiği Selfie Sonu Oldu

Olay, Bursa’nın Orhaneli ilçesindeki piknik alanında meydana geldi. 

 

Kayalıkların Üzerine Çıkıp Selfie Çekmek İstedi

Edinilen bilgiye göre, Furkan A. (17), piknik yapmak için ailesi ile birlikte ilçeye geldi. Bu sırada kayalıkların üzerine çıkan Furkan A., selfie yapmak isterken ayağı kaydı. Yaklaşık 10 metre yüksekten Furkan A., şelale suyunun biriktiği yere düştü. 


 

Cansız Bedeni Suyun 2,5 Metre Altında Bulundu

Olayı gören babası ve vatandaşlar, çocuğu kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. İhbar üzerine AFAD, jandarma ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Büro Amirliği'nde görev yapan kurbağa adamlara haber verildi. Olay yerine gelen kurbağa adamlar, çocuğun cansız bedenini suyun 2.5 metre derinliğinde buldu. Sudan çıkartılan ceset yapılan incelemenin ardından otopsi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Çocuğun ailesi ise, olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı.

Jandarma olayla alakalı tahkikat başlattı.  




Editör: Bahar Yüksel
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