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Bu haber 07 Haziran 2019 08:40:11 Tarihinde eklenmiştir.

​Abisi ve Yengesi İçerideyken İş Yerini Kurşunladı! Sebep; Canı Sıkılmış

Eşinden boşanma sebebi olarak gördüğü arkadaşını silahla yaralayıp, birisi ağabeyinin olmak üzere 2 iş yerine kurşun yağdıran şüpheli yakalandı. Şüpheli emniyet çıkışında niye yaptınız soruna, “Canım sıkıldı” cevabını verdi.

​Abisi ve Yengesi İçerideyken İş Yerini Kurşunladı! Sebep; Canı Sıkılmış

Olay, 24 Mayıs tarihinde Bursa’nın Nilüfer ilçesi Küçüksanayi Mahallesi'nde meydana geldi. 




13 yıllık eşinden boşanan Murat G. (32), önce çocukluk arkadaşı Murat A.'yı silahla yaraladı. Murat A., hastaneye kaldırılırken şüpheli Murat G. ise olay yerinden kaçtı. Ekipler Murat G.'yi ararken Murat G. bu sefer de boşanmasının sebebi olarak gördüğü ağabeyinin Küçüksanayi Mahallesi'nde bulunan iş yerine geldi. 



 

Abisi ve Yengesi İçerideyken İş Yerini Kurşunladı

Burada ağabeyi ve yengesi içerideyken iş yerine kurşun yağdıran Murat G. bir başka iş yerine daha kurşun sıktı. Polisler tarafından aranan şüpheli yaklaşık 2 hafta sonra yakalandı. Şüpheli emniyet çıkışında neden yaptınız sorusuna, “Canım sıkıldı” cevabını verdi.  



Editör: Bahar Yüksel
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Asayiş
​Abisi ve Yengesi İçerideyken İş Yerini Kurşunladı! Sebep; Canı Sıkılmış
​Abisi ve Yengesi İçerideyken İş Yerini Kurşunladı! Sebep; Canı Sıkılmış
Eşinden boşanma sebebi olarak gördüğü arkadaşını silahla yaralayıp, birisi ağabeyinin olmak üzere 2 iş yerine kurşun yağdıran şüpheli yakalandı. Şüpheli emniyet çıkışında niye yaptınız soruna, “Canım sıkıldı” cevabını verdi.
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