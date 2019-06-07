- Şanlıurfa’da trafik kazası: 3 yaralı 

Otomobilde Bulunan 3 Kişi Yaralandı

- Şanlıurfa’da trafik kazası: 3 yaralıEdinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi ile Gaziantep’in Nizip ilçesi arasında yaşandı. Sürücülerinin isimleri belirlenemeyen 2 otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla kapanan yol yeniden trafiğe açılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Editör: Bahar Yüksel