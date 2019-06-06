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Bu haber 06 Haziran 2019 23:50:35 Tarihinde eklenmiştir.

​Çocuğu Olmayanlar Bu Karışımla Çocuk Sahibi Oluyor

Türkiye Baharatçılar ve Aktarlar Federasyonu Genel Başkanı Halit Özdemir, "Cinsel performansını artırmak isteyenler kimyasal yerine artık bitkisel ilaç kullanıyor" dedi.

​Çocuğu Olmayanlar Bu Karışımla Çocuk Sahibi Oluyor

Ülkemizde son yıllarda oldukça yaygınlaşan alternatif tıp olarak bilinen aktarlara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Güzelleşmek, ağırlarından kurtulmak, cinsel performansını arttırmak ve çocuk sahibi olmak isteyen vatandaşlar soluğu aktarlarda alıyor. İşinde uzman aktarlar yaptıkları karışımlarla vatandaşların cinsel performansını arttırmasına yardımcı olurken, çocuk sahibi olmayanları da çocuk sahibi yapıyor. Bir çok hastaya yaptıkları karışımlarla şifa olan aktarlar son yıllarda büyük ilgi görüyor. 



 

Cinsel Performansı Arttıran İlaçlar Zararlı

Özellikle cinsel performansını arttırmak isteyen vatandaşlar kimyasal ilaçların verdiği zararlardan korkarak soluğu aktarda alıyor. 
Bitkisel ilaçların son yıllarda büyük rağbet gördüğünü ifade eden Türkiye Baharatçılar ve Aktarlar Federasyonu Genel Başkanı Halit Özdemir, "Ben bu işi üçüncü kuşak olarak yapmaktayım. Bursa'daki dükkanımızda 1960 yılından itibaren şifa dağıtıyoruz. Eczanelerden alınan ilaçlar tamamen sentetik ürünler, insanlar bunun farkına vardı. Bu ilaçlar hastalığı iyileştirme yönünde değil, iyileştirmek yerine hastalığın üzerini kapatıyor. Sadece hastalığı durduruyor. Kökünden bitirmiyor. Şeker ve tansiyon hastaları senelerce ilaç kullanıyor, çözüm yok. Ama bitkisel ürünlerde tedavi edici özellikler var. Bunları doğru yerde, doğru şekilde kullanmak lazım. Bu iş de uzman güvenilir yerlerden almak gerekir. Bitkisel ilaçlara çocuğu olmayanlar yoğun ilgi gösteriyor. Erkek'de veya bayanda problem olabiliyor. Çocuğu olmayan çiftler için özel bitkisel karışım hazırlıyoruz. Bu karışımı tüketen çok sayıda çift çocuğumuz oldu diye bize teşekküre geldi" dedi. 



 

"En çok talep cinsel gücü arttırıcı bitkisel ilaçlara var" 

Cinsel performansını artırmak isteyenlerin soluğu aktarda aldığını belirten Özdemir, "Cinsel gücü arttırıcı ürünlerin eczanelerde kimyasalları var ama vatandaşlar bu ürünleri kalp krizi geçirmemek için tercih etmiyor. Cinsel gücü arttırmak için vatandaşlar bitkisel ürünleri tercih ediyor. Bitkisel ürünlerde kimyasallarda olduğu gibi ölüm tehlikesi yok. Bitkisel ürünler cinsel gücü inanılmaz derece arttırıyor. Bu ürünlere talep çok fazla, kullanan kişiler çok memnun. Evliliklerde yuva yıkılmasının en büyük sebeplerinden biri cinsel isteksizlik. Biz bunu yaptığımız karışımlarla ortadan kaldırıyoruz" şeklinde konuştu. 


Editör: Bahar Yüksel
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Sağlık
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