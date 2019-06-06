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Bu haber 06 Haziran 2019 23:15:02 Tarihinde eklenmiştir.

Yola Saçılan karpuzları Görenler Arabalarına Yükleyip Uzaklaştı

Seyir halindeyken refüje çarpan tırın kapağının açılması sonucu dorsede bulunan karpuzlar yola saçıldı.

Yola Saçılan karpuzları Görenler Arabalarına Yükleyip Uzaklaştı

- Yola saçılan karpuzlar trafiği aksattı 


 

Tırın Kapakları Açıldı, Karpuzlar Saçıldı

Edinilen bilgilere göre Ordu’da karpuz yüklediği öğrenilen Şükrü Demir yönetimindeki tır, çevre yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Çarpmanın etkisiyle tırın kapakları açıldı. Yola dökülen karpuzlar çevre yolunu karpuz tarlasına döndürürken, trafik akışının da aksamasına neden oldu. Yola dökülen ve parçalanan karpuzlar nedeniyle yolun bir kısmı kaza ihtimaline karşı trafik ekiplerince kapatıldı. 






 

Ekiplerin Yolu Temizlemesi Saatler Sürdü

Trafik ise uzun süre tali bir yoldan kontrollü olarak sağlandı. Bazı vatandaşların ise yol kenarındaki karpuzları alarak götürdükleri görüldü. 
Yol, Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve karayolları ekiplerince saatlerce süren temizliğin ardında yeniden trafiğe açıldı.


Editör: Bahar Yüksel
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Yola Saçılan karpuzları Görenler Arabalarına Yükleyip Uzaklaştı
Yola Saçılan karpuzları Görenler Arabalarına Yükleyip Uzaklaştı
Seyir halindeyken refüje çarpan tırın kapağının açılması sonucu dorsede bulunan karpuzlar yola saçıldı.
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