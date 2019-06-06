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Bu haber 06 Haziran 2019 22:45:26 Tarihinde eklenmiştir.

​Binali Yıldırım, İki Bayram Arası İstanbul Bayramı Var

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Diyarbakırlılarla bir araya geldi.

​Binali Yıldırım, İki Bayram Arası İstanbul Bayramı Var

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'da vatandaşlarla bir araya gelen Binali Yıldırım, Diyarbakırlıların Kürtçe bayramını kutlayarak Kürtçe selamlama yaptı. Vatandaşların söylediği ‘Bir Şarkısın Sen' ve AK Parti 2011 seçim şarkısı olan 'Aynı Yoldan Geçmişiz Biz', şarkılarına eşlik eden Yıldırım, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı önünde vatandaşlara hitap etti. Yıldırım, Diyarbakır'a yaptıkları hizmetlerden bahsederek, Türkiye'de yaşayan 82 milyon vatan evladının sorunu terör örgütleri PKK, FETÖ ve DEAŞ olduğunu kaydederek, "Atatürk'ün davet ettiği millet temsilcileri arasında Kürdistan mebusu da vardı, Lazistan mebusu da vardı" dedi.



 

“İki bayram arası İstanbul bayramı var” 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Ramazan Bayramını kutladıklarını ve Kurban Bayramını kutlayacaklarını dile getirerek iki bayram arasında bir bayram daha olduğunu söyledi. Yıldırım, 23 Haziran İstanbul seçimlerinde Diyarbakırlılardan destek beklediğini de belirterek, "Biliyorsunuz 31 Mart'ta seçim yapıldı. Türkiye'nin her yerinde seçim yapıldı. Gelecek 5 yıl için yerel seçim yapıldı. Tüm seçimler bitti ama bir seçim bitmedi. O da İstanbul seçimidir. Neden bitmediğini siz biliyorsunuz. Seçimler 23 Haziran'da yeniden yapılacak. Ramazan Bayramını kutladık, Kurban Bayramını da kutlayacağız ama iki bayram arasında İstanbul bayramı da var. İstanbul bayramına hazır mısınız?” diye konuştu.


 

“82 milyonun sorunu PKK, FETÖ ve DEAŞ'tır” 

Binali Yıldırım, Kürtlere ve Türklere zarar veren ve kalkınmayı geciktirenlerin terör örgütleri olduğunu vurguladı. Yıldırım, “Terör örgütünün, bölücülerin ve PKK'nın Kürtleri gibi bir sorunu yok. Türklerin de Kürtlerin de ve burada yaşayan 82 milyon vatan evladının da sorunu terör örgütüdür, PKK, FETÖ ve DEAŞ'tır. Birliğimizi kardeşliğimizi bozmaya çalışan her türlü terör örgütünü şiddetle lanetliyoruz” ifadelerini kullandı.


 

"Savaş döneminde Kürdistan mebusu da vardı" 

İstiklal mücadelesi başlatılırken Türkiye Büyük Millet Meclis'inde Kürdistan mebusu da olduğunu kaydeden Yıldırım, "İstiklal mücadelesini başlatırken daha savaş döneminde Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni toplayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün davet ettiği millet temsilcileri arasında Kürdistan mebusu da vardı, Lazistan mebusu da vardı. Anadolu'nun her tarafından temsilci vardı. Bizi birbirimizden ayırmaya çalışanlara, kardeşliğimizi bozmak isteyenlere asla prim vermeyeceğiz” dedi.

 

“23 Haziran'da İstanbul'un size ihtiyacı var” 

Binali Yıldırım, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Bayram için memleketlerine gelen bütün hemşehrilerimizin bayram bitince İstanbul'a dönmeleri önemli. Çünkü Diyarbakırlılar İstanbul'un size ihtiyacı var, 23 Haziranda yarım kalan hesabı görüyor muyuz? İstanbul'da 23 Haziranda bu işi bitiriyor muyuz?”  





Editör: Bahar Yüksel
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