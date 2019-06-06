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Bu haber 06 Haziran 2019 21:00:42 Tarihinde eklenmiştir.

​Otobüs Şoförünün Fark Etmediği Kadın Otobüsten Düştü

Şehiriçi otobüsten inmek istediği sırada otobüs şoförünün fark etmediği kadın otobüsten düşerek yaralandı.

​Otobüs Şoförünün Fark Etmediği Kadın Otobüsten Düştü

Olay, Bursa’nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. 


 

Kapı Arasında Kalan kadın Otobüsten Düştü 

Şehiriçi sefer yapan bir belediye otobüsüne binen H.Y., Kanalboyu'nda otobüsten inmek istedi. O esnada önünde bebek arabalı bir başka yolcunun olması sebebiyle yavaş hareket eden H.Y.'nin eşi otobüsten indi. Bebek arabalı yolcu indikten sonra otobüsten inmek isteyen H.Y.'yi otobüs şoförü fark etmedi ve kapıyı kapatarak hareket etmeye başladı. Kapı aralığında duran ve aracın hareket etmesiyle dengesini kaybeden H.Y. otobüsten yere düştü.


 

Kırdığı Kolunun Üzerine Düştü 

Daha önce kolunu kırdığı öğrenilen H.Y., kırık kolunun üzerine düşerek yeniden yaralandı. H.Y. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, otobüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü, otobüsteki yolcular ise başka bir otobüse nakledildi.  





Editör: Bahar Yüksel
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