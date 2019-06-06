​Şanlıurfa Halk Otobüsünde Taciz İddiasına Gözaltı

Taciz Edilen Kadın Çığlık Attı! Ortalık Karıştı

Şahıs Gözaltına Alındı

Şanlıurfa Toplama Merkezinde meydana geldiği iddia edilen olayda yanında oturduğu genç kızı taciz ettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.Bayram nedeniyle oldukça kalabalık olan otobüste genç kadın çığlık atmaya başladı. Hemen otobüsü durdurmasını isteyen kadın, yanında oturduğu şahsın kendini taciz ettiğini söylemesi üzerine otobüsteki diğer yolcularla tacizci arasında tartışma yaşandı.Kavganın üzerine tacizci olduğu iddia edilen şahıs olay yerinden ayrılarak kayıplara karıştı. Polis, olay sırasında diğer vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüleri izleyerek şüpheli şahsı kısa sürede yakaladı.Yakalanan şahıs emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Editör: Bahar Yüksel