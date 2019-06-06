​Dışarıda Darp Edildi Çorbacıyı Basıp Beni Siz Dövdünüz Dedi

Çorbacıya Gidip Beni Siz Darp Ettiniz Dedi

Olay, Bursa’nın Osmangazi ilçesi Gökdere Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, Mehdi C. isimli genç dışarıda tanımadığı kişiler tarafından darp edildi. Alkollü olduğu öğrenilen Mehdi C., bölgede bulunan çorbacıya giderek burada çorba içen müşterilere ‘beni siz darp ettiniz' dedi. Müşteriler ve Mehdi C. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Mehdi C.'yi sakinleştiremeyen vatandaşlar olayı polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler taşkınlık çıkaran Mehdi C.'yi gözaltına alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.Editör: Bahar Yüksel