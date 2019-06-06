​Şanlıurfa’da DSİ Şantiyesine Baskına Giden Çiftçilere Jandarmadan Engel

Çiftçilere Jandarma Engeli

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yapılan çalışmalara çiftçileri kızdırdı. Sağlam yapılmayan borulardan dolayı sıkıntı yaşayan çiftçiler DSİ şantiyesine doğru ilerlerken Jandarma engel oldu.Olay Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde gerçekleşti. DSİ’nin yaptığı su borusu patladı. Çalışanların onardığı su borusu aynı yerden yine patladı. Durumu gören çiftçiler birleşerek DSİ şantiyesine doğru yol alamaya başladı. Çiftçiler, yolda Jandarma engeliyle karşılaştı. Jandarmanın ikna çabaları sonucu çiftçiler dağılırken yetkililerin işlerini sağlam yapma konusunda çalışmaları bir an önce başlatmaları gerektiğini ifade etti.Editör: Bahar Yüksel