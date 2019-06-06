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Bu haber 06 Haziran 2019 19:30:56 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da DSİ Şantiyesine Baskına Giden Çiftçilere Jandarmadan Engel

Şanlıurfa’da DSİ’nin yaptığı su borusu 2. gün patlayınca çiftçiler isyan etti. Toplanan çiftçiler DSİ binasına doğru yürürken Jandarma engel oldu.

​Şanlıurfa’da DSİ Şantiyesine Baskına Giden Çiftçilere Jandarmadan Engel

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yapılan çalışmalara çiftçileri kızdırdı. Sağlam yapılmayan borulardan dolayı sıkıntı yaşayan çiftçiler DSİ şantiyesine doğru ilerlerken Jandarma engel oldu.



 

Çiftçilere Jandarma Engeli

Olay Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde gerçekleşti. DSİ’nin yaptığı su borusu patladı. Çalışanların onardığı su borusu aynı yerden yine patladı. Durumu gören çiftçiler birleşerek DSİ şantiyesine doğru yol alamaya başladı. Çiftçiler, yolda Jandarma engeliyle karşılaştı. Jandarmanın ikna çabaları sonucu çiftçiler dağılırken yetkililerin işlerini sağlam yapma konusunda çalışmaları bir an önce başlatmaları gerektiğini ifade etti.




Editör: Bahar Yüksel
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