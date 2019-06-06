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Bu haber 06 Haziran 2019 18:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Otomobil Halk Otobüsüne Çarptı! 1 Yaralı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobilin halk otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

​Şanlıurfa’da Otomobil Halk Otobüsüne Çarptı! 1 Yaralı

- Otomobil halk otobüsüne çarptı: 1 yaralı 

 

Yolcu İndirmek İçin Durmuştu

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolu Akziyaret Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen halk otobüsü, iddiaya göre yolcu indirmek için yol kenarında durdu. Bu sırada plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, otobüse arkadan çarptı. 



 

Otomobilin Tekeri Koptu

Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön sağ tekerleği araçtan koptu, sürücü ise ağır yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 





Editör: Bahar Yüksel
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​Şanlıurfa’da Otomobil Halk Otobüsüne Çarptı! 1 Yaralı
​Şanlıurfa’da Otomobil Halk Otobüsüne Çarptı! 1 Yaralı
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