Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 06 Haziran 2019 17:45:25 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Can Pazarı! Olay Yerine Çok Sayıda Ambulans Sevk Edildi

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

​Şanlıurfa’da Can Pazarı! Olay Yerine Çok Sayıda Ambulans Sevk Edildi

Edinilen bilgiye göre, kaza, Viranşehir-Kızıltepe-Akçakale yol kavşağında meydana geldi. 


 

Araçlar Kafa Kafaya Çarpıştı

İlçede Yılmaz ailesinin taziyesine gelen 5 kişilik aile, Kızıltepe yol ayrımından Ceylanpınar’a giriş yapmak isterken Viranşehir istikametinden gelen ve içerisinde 3 kişilik Turgay ailesinin olduğu araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araç yol kenarına savrulurken, araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. 







 

Olay Yerine Çok Sayıda Ambulans Sevk Edildi

Yoldan geçenlerin haber vermesiyle kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada Menci A. (56), Habib T., Necat T., Baki T., Mehmet Ali A. (37), İsa A., Mehmet A. (65) ve Adnan T. çeşitli yerlerinden yaralandı. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Adnan T., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 



Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. 





Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​Şanlıurfa’da Can Pazarı! Olay Yerine Çok Sayıda Ambulans Sevk Edildi
​Şanlıurfa’da Can Pazarı! Olay Yerine Çok Sayıda Ambulans Sevk Edildi
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
​Son Dakika! Şanlıurfa’da korkunç Ölüm! Önce Kolunu Kaptı Sonra Tüm Vücudunu
​Son Dakika! Şanlıurfa’da korkunç Ölüm! Önce Kolunu Kaptı Sonra Tüm Vücudunu
Şanlıurfa’da Hasan Yılmaz isimli bir vatandaş, çalışır vaziyette olan biçerdövererin arasına giren taşı almak isterken biçer dövere kapılarak can verdi.
​Binali Yıldırım, Yarın Şanlıurfa’da
​Binali Yıldırım, Yarın Şanlıurfa’da
Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım’ın Şanlıurfa programı belli oldu.
​Şanlıurfa’da Bayram Bereketi, Yoğunluk Arttı!
​Şanlıurfa’da Bayram Bereketi, Yoğunluk Arttı!
Tarihi ve kültürel özellikleriyle ön plana çıkan Şanlıurfa’nın tarihi çarşılarında Ramazan Bayramı dolayısıyla alışveriş hareketliliği yaşandı.
Şanlıurfa'da Kaza! ​Otomobil Şarampole Devrildi! 4 Yaralı
Şanlıurfa'da Kaza! ​Otomobil Şarampole Devrildi! 4 Yaralı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
​Şanlıurfa’da Son Dakika! Korkunç Kaza Çok Sayıda Yaralı
​Şanlıurfa’da Son Dakika! Korkunç Kaza Çok Sayıda Yaralı
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Kazada araç çarpmanın etkisi ile devrilirken çok sayıda yaralı olduğu bilgisi edinildi.
​Şanlıurfa’da Jandarmadan Ceza Yerine Şeker
​Şanlıurfa’da Jandarmadan Ceza Yerine Şeker
Şanlıurfa'da 9 günlük bayram tatilinde güvenlik önlemleri ve kontrollerini yapan jandarma bu kez ceza yerine şeker verdi.
​Şanlıurfa’da Belediyeler, Sinek Ve Haşere İçin Birleşti
​Şanlıurfa’da Belediyeler, Sinek Ve Haşere İçin Birleşti
Şanlıurfa Belediyeleri haşereler için bir araya gelerek vatandaşların konu hakkında yaşadığı sıkıntıları gidermek adına çözüm üretme çalışması yaptı.
​Şanlıurfa’da Trafik Kazası! 5 yaralı
​Şanlıurfa’da Trafik Kazası! 5 yaralı
Şanlıurfa’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
​Şanlıurfa’da Binlerce Kişiye Tirit Dağıtıldı
​Şanlıurfa’da Binlerce Kişiye Tirit Dağıtıldı
Şanlıurfa'da Ramazan Bayramı dolayısıyla hayırsever bir aile tarafından binlerce kişiye tirit yemeği ikram edildi. Tirit yemeğinden tatmak isteyen binlerce vatandaş uzun kuyruk oluşturdu.
​Şanlıurfa’da Namaz Sonrası Vatandaşlar Mezarlıklara Akın Etti
​Şanlıurfa’da Namaz Sonrası Vatandaşlar Mezarlıklara Akın Etti
Şanlıurfa'da bayram namazı sonrası vatandaşlar mezarlıklara akın etti. Aileler, yakınlarının kabri başında Yasin-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.
Şanlıurfa'da Etüt Merkezlerine FETÖ Operasyonu! 16 Gözaltı
Şanlıurfa'da Etüt Merkezlerine FETÖ Operasyonu! 16 Gözaltı
​Şanlıurfa’da FETÖ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla özel etüt merkezlerine düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
​Şanlıurfa’da Otomobil Halk Otobüsüne Çarptı! 1 Yaralı
​Şanlıurfa’da Otomobil Halk Otobüsüne Çarptı! 1 Yaralı
​Şanlıurfa’da Can Pazarı! Olay Yerine Çok Sayıda Ambulans Sevk Edildi
​Şanlıurfa’da Can Pazarı! Olay Yerine Çok Sayıda Ambulans Sevk Edildi
​Son Dakika! Şanlıurfa’da korkunç Ölüm! Önce Kolunu Kaptı Sonra Tüm Vücudunu
​Son Dakika! Şanlıurfa’da korkunç Ölüm! Önce Kolunu Kaptı Sonra Tüm Vücudunu
​Binali Yıldırım, Yarın Şanlıurfa’da
​Binali Yıldırım, Yarın Şanlıurfa’da
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:14
Güneş
04:58
Öğle
12:28
İkindi
16:20
Akşam
19:49
Yatsı
21:25
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿