​Sakin Şehir Halfeti’ye Ziyaretçi Akını!

Günlük sayıda tarihi rekor

İlgi odağı oluyor

Esnafın yüzü gülüyor

Karagülü seralarda görüyorlar

‘’Halfeti’yi turizmin lokomotifi yapacağız’’

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesindeki başarılı belediyecilik çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. Belediye Başkanı Şeref Albayrak’ın ilçede turizm alanında yaptığı başarılı çalışmalar, Halfeti’ye ilgiyi arttırdı.Citta Slow Uluslararası Koordinasyon Komitesince 2013 yılında ‘’Sakin Şehir’’ ağına dahil edilen Halfeti ilçesi, yapılan çalışmalar neticesinde günlük 20 binin üzerinde yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.Tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu’nun ‘’Saklı Cenneti’’ olarak da adlandırılan Halfeti, Türkiye’nin farklı kentlerinden gelenlerin yanı sıra yabancı turistlerinde ilgi odağı oluyor.Belediye Başkanı Şeref Albayrak öncesinde, hizmetin uğramadığı ve turizmin sekteye uğradığı ilçede, yapılan çalışmalarla esnafın yüzü de gülüyor.Yerli ve yabancı turistler, medeniyetlere ev sahipliği yapan Rumkale’yi görme fırsatı bulurken, büyük bölümü sular altında kalan batık kenti tekne turuyla geziyor.Halfeti’de su altında kalan caminin minaresi ve terk edilmiş eski yapıların bulunduğu Savaşan Mahallesi ilgi gören yerler arasında bulunuyor. İlçedeki Ulu Cami'yi gezenler, dünyada sadece burada yetişen "karagül"ü sahildeki seralarda görebiliyor.Turizm alanında belediyenin yürüttüğü çalışmalar ziyaretçilerce de memnuniyetle karşılanırken, ilçedeki otellerin ise tamamen dolu olduğu görüldü.Konuyla ilgili açıklama yapan Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, önceleri günü birlik ziyaretçi ağırlayan Halfeti’ye insanların artık 2-3 gün geçirmek için geldiklerini söyledi. İnsanlarımız farklı bir ortamda huzur bulmak için ilçemize akın ediyorlar. Birbirinden lezzetli yemekleri de burada tadabiliyorlar. Bayram tatilinin yanı sıra özelikle de hafta sonları hem restoranlar hem de tekneler tamamen dolmuş oluyor. Burada amacımız Halfeti’yi turizmin lokomotifi yapmak’’ dedi.Editör: Bahar Yüksel