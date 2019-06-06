​Son Dakika! Şanlıurfa’da korkunç Ölüm! Önce Kolunu Kaptı Sonra Tüm Vücudunu

Bu haber 06 Haziran 2019 13:48:01 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa’da Korkunç Ölüm

Önce Kolunu Kaptı Sonra Tüm Vücudunu

- Son Dakika! Şanlıurfa’da korkunç Ölüm! Biçer Döverin Silindirine KapıldıŞanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Dalca (Zoncuk) mahallesinde buğday biçmek için sabah saatlerinde çalışır durumdaki biçer dövere bakım yapmak isteyen 23 yaşındaki Hasan Yılmaz, biçer döverin dönen silindirine kapılırak can verdi.Biçer döverin buğday biçen silindirinde gördüğü taşı, biçer çalışır vaziyetteyken almaya çalışan Yılmaz'ın önce kolunu kapan biçer, daha sonra bütün vucudunu çekip çevirmeye başladı.Biçer durdurulduğunda Hasan Yılmaz'ın biçerden çıkarılan cansız bedeni Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.Editör: Bahar Yüksel