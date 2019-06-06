​Binali Yıldırım, Yarın Şanlıurfa’da

Binali Yıldırım’ın Şanlıurfa Programı

Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, bir dizi temaslarda bulunmak üzere 7 Haziran Cuma günü (Yarın) Şanlıurfa’ya geliyor.Binali Yıldırım, Diyarbakır Havaalanında Şanlıurfa’ya geleceği öğrenilirken, Şanlıurfa programı da belli oldu. Yıldırım, sabah saatlerinde Şanlıurfa’da olup, öncelikle Ak Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek. Ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e ziyarette bulunacak olan Yıldırım, Dergah Camisinde Cuma namazı kılıp, esnafla bir araya gelecek.Editör: Bahar Yüksel