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Bu haber 06 Haziran 2019 12:20:27 Tarihinde eklenmiştir.

​Bahçeli, Bu Seçimlerin Arkasında Pkk Vardır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde partililerle bayramlaştı. Bahçeli, "Her partinin arkasındaki ilişkileri gözetleyerek bir karar vermenin arifesindeyiz. Bu seçimlerin arkasında FETÖ vardır. Bu seçimlerin arkasında PKK vardır. Bu seçimlerin arkasında hırsı tükenmeyen politikacılar vardır. Onun için bu seçimler önemlidir" dedi.

​Bahçeli, Bu Seçimlerin Arkasında Pkk Vardır

MHP Lideri Bahçeli, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde parti Genel Merkezi'nde partililerle bayramlaştı. Bayramlaşma sonrası konuşan Bahçeli, "Ramazan ayında ülkemiz Mahalli İdareler seçimiyle meşgul edilmiş. Türkiye'nin tavrını keskinleştiren politikalar üretirken öbür yandan da şu an için sürmekte olan ve 41 yıldan bu yana devam eden PKK terör örgütünün sonunu almak maksadıyla başlatılan Kandil'de ki 'Pençe Harekatı'yla Türkiye terör belasından kurtulmuş olacaktır. Bu süreç içerisinde özellikle üzerinde durmamız gereken konular olduğu kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.



 

“Seçim artık belediye başkan seçiminin çok daha ötesinde anlam kazanmıştır”

31 Mart seçimlerinden sonra tartışmaların başlatıldığı ve bu tartışmaların Avrupa ülkelerinin dikkatini çektiğini hatta bu ülkeler tarafından Türkiye'ye yönlendirme yapılmaya çalışıldığını söyleyen Bahçeli, "Bunların hepsini dikkate alarak, şunu ifade etmek isterim ki, bugün için iptal edilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan seçimi artık belediye başkan seçiminin çok daha ötesinde anlam kazanmıştır. Bu seçim üzerinde, hem yurt dışında hem onların Türkiye'deki iş birlikçilerinde bu seçimin çok farklı sonuçlara doğru yönlendirilmesi gayreti dikkat çekmektedir.
Bu neredeyse 1 aya yaklaşan süre içerisinde televizyonların daimi konuşmacıları, bu seçimler üzerinde olduğu gibi her konuda da yorum yapmakta üstün bir kabiliyet taşıyan bu şahsiyetler 23 Haziran seçimleriyle bir amaca yönelik çabaları ortaya koymaktadırlar. Seçim sonuçlarını, YSK kararlarını kendi ideolojik ve fikri temeli yaklaşımlarına uyan şekilde yorumlayarak milleti kandırmakta, masum insanlarımızı yönlendirmektedir. Buraya çok dikkat etmek gerekir. Bu bayram sonrası tartışmalarda da kendisini sürdürecektir" diye konuştu.



 

"Sandıktan çıkacak sonucun dünyaya ve Türkiye'ye cevap teşkil edeceği unutulmamalıdır"

Seçmen hakkını elde etmiş ve İstanbul'da oy kullanacak vatandaşlara çağrıda bulunan Bahçeli, "Her vatandaşımızı, bayram münasebetiyle Türkiye'nin neresinde olurlarsa olsunlar, en geç 21 Haziran'da İstanbul'da olacak şekilde geri dönüşlerini yapmalı, 22 Haziran Cumartesi gününü dinlenerek, düşünerek geçirmeli, 23 Haziran Pazar günüde sandığa giderek bugüne kadar ki tartışmaları sona erdirecek, ABD'yi, Avrupa'yı şaşkına çevirecek millet iradesinin faziletini ve erdemini bir kez daha ortaya koyacak bir davranışı sergilemesinde fayda görüyoruz. Onun için buradan bayram münasebetiyle her vatandaşımızı İstanbul'a dikkat ederek kim varsa, eş, dost, akraba herkesi uyararak 23 Haziran'da mutlaka sandığa gitmelerini, yüzde yüze yaklaşan bir katılımla millet iradesini ortaya koymakta yarar olacağı ve buradan çıkacak sonucun dünyaya ve Türkiye'ye cevap teşkil edeceği unutulmamalıdır " şeklinde konuştu.




 

"Bu seçimlerin arkasında FETÖ, PKK ve hırsı tükenmeyen politikacılar var"

İstanbul'da ki seçimlerde her partinin arkasındaki gölgelerin fark edilmesi gerektiğine dikkat çeken Bahçeli, "Her partinin arkasındaki ilişkileri gözetleyerek bir karar vermenin arifesindeyiz. Bu seçimlerin arkasında FETÖ vardır. Bu seçimlerin arkasında PKK vardır. Bu seçimlerin arkasında hırsı tükenmeyen politikacılar vardır. Onun için bu seçimler önemlidir, Türkiye'nin geleceğini belirlemede bu seçimler bir işaret ortaya koyacaktır. O sebepten dolayı iki aday gözüküyor, diğerleri türevleri ne yapmak istiyorlar belli değil. Kimisi varım diyor, kimisi yokum diyor ama iki adam bu seçimlerde açıkça bir yarışın içine girmişlerdir" ifadelerini kaydetti.



 

"Hırsızlığın üstünü demokrasiyle örtmenin anlamı yoktur"

İstanbul'da ki oyların çalınması tartışmasına dikkat çeken Bahçeli, "Oyların çalınması nedir diye sorduğunuzda, 29 binden 13 bine düşmüşse ‘aradaki 15 bine yaklaşan oy nerede' diye soracakları yerde, ‘oyların çalınması kara bir propagandadır' diyerek hırsızlığın üstünü demokrasiyle örtmenin anlamı yoktur. Oylar çalınmıştır. Millet iradesi çalınan oylarına kavuşacaktır. O sebepten dolayı seçimleri MHP olarak önemsiyoruz" dedi.



 

"Seçimler üzerindeki PKK oyunu, FETÖ oyunu ortaya çıkarılıp gerekli cezalar verilmelidir"

Seçimler bittikten sonra Türkiye'yi seven politikacı, bilim insanı, savcı ve hakimlerin seçimler ve öncesinde Türkiye üzerinde kurulan kumpasların araştırılması gerektiğini söyleyen Bahçeli, "Soruşturma nerede başlamışsa, sonucu alıncaya kadar devam etmeli ve seçimler üzerindeki PKK oyunu, FETÖ oyunu ortaya çıkarılıp gerekli cezalar verilmelidir. Bunu bekliyor ve istiyoruz. MHP olarak en yakın takipçisi olacağız" diye konuştu.

İstanbul seçimlerine katılacak Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı adaylarının televizyonda tartışmalarının gerekliliğinden bahseden Bahçeli , "İyi bir tartıdır. Bir tarafta birikim, bir tarafta ise sonradan yıldızlaştırılan şahıslar, birikim mi ağır basacak propagandayla türeyenler mi ağır basacak herkes medyada bunu görmelidir" diye konuştu.  



Editör: Bahar Yüksel
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