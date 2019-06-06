​Şanlıurfa’da Bayram Bereketi, Yoğunluk Arttı!

Vatandaşlar Çarşılara Akın Etti

“Bayramda çarşıda yoğunluk oluşuyor”

- Peygamberler diyarı Urfa'da bayramda alışveriş bereketi- Şanlıurfa’da bayram yoğunluğu- Ramazan Bayramı'nın son gününde çarşı yoğunluğuİnanç turizmi merkezlerinden Şanlıurfa’da, Ramazan Bayramı dolayısıyla kentin tarihi çarşılarında alışveriş yoğunluğu yaşandı. Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, kentin tarihi çarşılarına akın etti. Bayram alışverişi nedeniyle esnaflar da rahat bir nefes aldı.Ramazan Bayramı nedeniyle çarşıda yoğunluk oluştuğunu belirten esnaflardan Cahit Taş, “Ramazan Bayramında çok şükür alışveriş oluyor. Vatandaşlar alışveriş yaptığı için mutluyuz. Bayram gayet güzel geçiyor. Vatandaşlar yoğunluk oluşturuyor” dedi.Esnaf Mehmet Reşat ise "Ramazan Bayramı hoş geldi. Vatandaşlar alışverişe çıkmış, mutluyuz. Gelen yerli ve yabancı vatandaşlar alışveriş yapıyor. Çarşı baya kalabalık oldu bu bayramda. Bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu.Editör: Bahar Yüksel