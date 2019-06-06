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Bu haber 06 Haziran 2019 09:30:15 Tarihinde eklenmiştir.

​Saadet Partisinden Diğer Partilere Bayramlaşma Ziyareti

Saadet Partisi Karaköprü ilçe başkanı Kasım Şaşkın başkanlığındaki bir heyet ile Şanlıurfa'daki'daki partilerle bayramlaştı.

​Saadet Partisinden Diğer Partilere Bayramlaşma Ziyareti

MHP, HDP, CHP ve Hüdapar'ı ziyaret eden saadet Partisi heyeti kendilerini sıcak bir ortamda karşılayan tüm partilere teşekkür etti.

Bayramlaşma programına bütün partileri alan Saadet Partisi heyeti adına duygularını dile getiren Saadet Partisi Karaköprü ilçe başkanı Kasım Şaşkın  "Böyle bir günde farklılıklarımızı bir kenara koyarak ortak paydamız olan iyilik güzellik samimiyet ve en önemlisi kardeşlik duyguları etrafında birleşmemiz gerekiyor" dedi.





 

Gönül isterdi ki İktidar Partisiyle de Bayramlaşalım

Şaşkın "Gönül isterdi ki iktidar partisine de bayram ziyareti gerçekleştirelim ancak onlar Bayramlaşma programını dün gerçekleştirdikleri için böyle bir ziyareti gercekleştiremedik"







"Farklı düşünüyor, olayların çözümünde farklı perspektiflerden yaklaşıyor olabiliriz, ancak inanıyorum ki her birimiz bu memleketin ilerleyebilmesi, kardeşliğin tesisi için çalışıyoruz.
Bu çerçevede bu topraklar üzerinde yaşayan tüm insanların mübarek Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutlar böyle günlerin birlik ve beraberliğimizi daim etmesini diliyorum" dedi.








Editör: Bahar Yüksel
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​Saadet Partisinden Diğer Partilere Bayramlaşma Ziyareti
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