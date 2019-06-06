​Saadet Partisinden Diğer Partilere Bayramlaşma Ziyareti

Gönül isterdi ki İktidar Partisiyle de Bayramlaşalım

MHP, HDP, CHP ve Hüdapar'ı ziyaret eden saadet Partisi heyeti kendilerini sıcak bir ortamda karşılayan tüm partilere teşekkür etti.Bayramlaşma programına bütün partileri alan Saadet Partisi heyeti adına duygularını dile getiren Saadet Partisi Karaköprü ilçe başkanı Kasım Şaşkın "Böyle bir günde farklılıklarımızı bir kenara koyarak ortak paydamız olan iyilik güzellik samimiyet ve en önemlisi kardeşlik duyguları etrafında birleşmemiz gerekiyor" dedi.Şaşkın "Gönül isterdi ki iktidar partisine de bayram ziyareti gerçekleştirelim ancak onlar Bayramlaşma programını dün gerçekleştirdikleri için böyle bir ziyareti gercekleştiremedik""Farklı düşünüyor, olayların çözümünde farklı perspektiflerden yaklaşıyor olabiliriz, ancak inanıyorum ki her birimiz bu memleketin ilerleyebilmesi, kardeşliğin tesisi için çalışıyoruz.Bu çerçevede bu topraklar üzerinde yaşayan tüm insanların mübarek Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutlar böyle günlerin birlik ve beraberliğimizi daim etmesini diliyorum" dedi.Editör: Bahar Yüksel