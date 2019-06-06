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Bu haber 06 Haziran 2019 10:00:43 Tarihinde eklenmiştir.

​Ara Gaz Vermedi Diye Arkadaşını Bıçakladı

İki gencin aralarında yaşadığı ve sonunun bıçaklı saldırıya dönüştüğü ilginç kavgada 1 kişi yaralndı.

​Ara Gaz Vermedi Diye Arkadaşını Bıçakladı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir genç, motosiklete ara gazı vermedi diye arkadaşını bıçakladı. 


 

Ara Gaz Vermedi Diye Bıçakladı

İddiaya göre, Akhisar Masal Parkı'nın önünde birlikte motosikletle gezen 19 yaşındaki Ahmet Enes H. ile Musa Y arasında ara gazı vermeme yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Musa Y, Ahmet Enes H.'yi bıçaklayarak kayıplara karıştı. Yaralı şahıs olay yerinden bir vatandaş tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 




 

Kaçan Saldırgan Yakalandı

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şahıs ise kısa süre içerisinde asayiş ekipleri tarafından yakalandı. Yaralı şahsın durumunun iyi olduğu belirtilirken polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. 


Editör: Bahar Yüksel
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Asayiş
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