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Bu haber 06 Haziran 2019 09:00:17 Tarihinde eklenmiştir.

​Gençler arasında bıçaklı kavga! İki Köy Birbirine Girdi, 8 Yaralı

iki köyün gençleri arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 9 kişi, hastaneye kaldırıldı

​Gençler arasında bıçaklı kavga! İki Köy Birbirine Girdi, 8 Yaralı

Edinilen bilgiye göre, Doğalar köyünde yaşayan bir grup genç ile Kızılcaören köyünden bazı gençler arasında Çöğürler köyü yakınlarında tartışma çıktı. 


 

Trafik Polisinden Yardım İstendi

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan ve bıçak kullanılan kavgada Bayram ve Ali Ö, Uğur ve Ali A, Mehmet Ali ve Halil İbrahim Ç, Bahtiyar Y, Veysel Ö. ve Ramazan D. yaralandı. Yaralanan gençler, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolundaki akaryakıt istasyonuna gelerek trafik polislerinden yardım istedi. 



 

Olayda 6 Kişi Gözaltına Alındı

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, bıçakla farklı yerlerinden yaralanan gençleri Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Olayın ardından kaçan ve kavgaya karıştıkları tespit edilen 6 kişi, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.  





Editör: Bahar Yüksel


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Asayiş
​Gençler arasında bıçaklı kavga! İki Köy Birbirine Girdi, 8 Yaralı
​Gençler arasında bıçaklı kavga! İki Köy Birbirine Girdi, 8 Yaralı
iki köyün gençleri arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 9 kişi, hastaneye kaldırıldı
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