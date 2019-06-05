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Bu haber 05 Haziran 2019 09:52:44 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa'da Kaza! ​Otomobil Şarampole Devrildi! 4 Yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Kaza! ​Otomobil Şarampole Devrildi! 4 Yaralı

- Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı 


Kaza, gece saatlerinde Siverek - Karacadağ yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ali Y. idaresindeki 80 GH 709 plakalı otomobil sürücünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. 


Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Ali Y. ile otomobilde bulunan Necmettin, Aydın ve Abbas K. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 




Editör: Bahar Yüksel
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