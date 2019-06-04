​Başkan Özyavuz Bayram Tebriklerini Kabul Etti

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, vatandaşlarla bir araya gelerek halkın bayramını kutladı. Bayram namazını Hayat-i Harran-i Camiinde kılan Başkan Özyavuz, namazın ardından MHP MYK üyesi Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz ile birlikte vatandaşların bayramlarını tebrik etti.Harran Belediye Başkanı Sn. Mahmut Özyavuz Özyavuz; Akçakale Kaymakamı Sn. Hamza Özer ile beraber Harran İlçe Jandarma komutanlığını ve Harran İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret edip görevi başında bulunan kolluk kuvvetlerinin bayramlarını kutladı.Başkan Özyavuz daha sonra milletvekili Sn.İbrahim Özyavuz ile birlikte Cumhur misafirhanesine geçerek bayram tebriklerini kabul etti.