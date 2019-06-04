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Bu haber 04 Haziran 2019 22:46:42 Tarihinde eklenmiştir.

​Başkan Özyavuz Bayram Tebriklerini Kabul Etti

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, vatandaşların bayramını kutladı. Özyavuz, "Bayramların birlik ve beraberliğimizin devamına vesile olmasını dilerim" dedi.

​Başkan Özyavuz Bayram Tebriklerini Kabul Etti

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, vatandaşlarla bir araya gelerek halkın bayramını kutladı. Bayram namazını Hayat-i Harran-i Camiinde kılan Başkan Özyavuz, namazın ardından MHP MYK üyesi Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz ile birlikte vatandaşların bayramlarını tebrik etti.






Harran Belediye Başkanı Sn. Mahmut Özyavuz Özyavuz; Akçakale Kaymakamı Sn. Hamza Özer ile beraber Harran İlçe Jandarma komutanlığını ve Harran İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret edip görevi başında bulunan kolluk kuvvetlerinin bayramlarını kutladı.






Başkan Özyavuz daha sonra milletvekili Sn.İbrahim Özyavuz ile birlikte Cumhur misafirhanesine geçerek bayram tebriklerini kabul etti.





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​Başkan Özyavuz Bayram Tebriklerini Kabul Etti
​Başkan Özyavuz Bayram Tebriklerini Kabul Etti
Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, vatandaşların bayramını kutladı. Özyavuz, "Bayramların birlik ve beraberliğimizin devamına vesile olmasını dilerim" dedi.
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