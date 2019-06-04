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Bu haber 04 Haziran 2019 23:45:46 Tarihinde eklenmiştir.

​Bakan Kurum, Binali Yıldırım'ı 23 Haziran'da başkan yapacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Binali Yıldırım’ı 23 Haziran’da başkan yapacağız” dedi.

​Bakan Kurum, Binali Yıldırım'ı 23 Haziran'da başkan yapacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ramazan Bayramı nedeniyle AK Parti Konya İl Teşkilatında düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Parti binası önündeki bayramlaşma töreninde konuşan Bakan Kurum, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Konyalı seçmenin üzerine düşeni yerine getirerek Cumhur İttifakına güçlü bir destek verdiği, kendilerinin de seçim öncesi vaat edilen projeleri öncelik sırasına göre yerine getireceğini söyledi. Bakan Kurum şöyle konuştu: 
“Konya'da 31 ilçe belediyesinden 28'inde Cumhur İttifakı yüzde 70'in üzerinde alarak Türkiye'de büyükşehir belediyeleri arasında rekor oyla birinci oldu. Şimdi sıra biz de. Biz de o seçim döneminde verdiğimiz sözleri tutmak suretiyle, yeşil alan miktarını artırma, kentsel dönüşüm projelerini yapma, sosyal konut projelerini yapma, şehirlerimizin alt yapılarını üst yapılarını yenileme noktasında hızlı, kararlı ve öncelikli işimizi yapmak suretiyle projeleri hayata geçireceğiz. Biz milletimize verdiğimiz sözleri AK Parti iktidarı olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla, gönül belediyeciliği anlayışıyla yaptık, hızlı ve kararlı bir şekilde yine yapacağız. Doğanhisar'da şehit edilen belediye başkanımız İhsan Öztoklu ne söz verdiyse o sözlerin teminatı da biziz, projeleri hızlı bir şekilde yapacağız.”



 

“Binali Yıldırım'ı başkan yapacağız” 

Bakan Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine de değinerek, adayları Binali Yıldırım'ı başkan seçtireceklerini dile getirdi. İstanbul'da yaşayan Konyalılarla bir araya geldiklerini ve destek istediklerini ifade eden Murat Kurum, “Zeytinburnu'nda yaşayan hemşehrilerimiz bu ilçede adayımızın kazanmasında etkili oldu ve aynı kararlılıkla Binali başkanı, Binali Yıldırım'ı da 23 Haziran'da başkan yapacağız. Çünkü biz İstanbul'a 234 milyar liralık iş yaptık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak 92 milyar liralık işimiz var, 20 milyar liralık işimiz devam ediyor. Biz hep icraat yaptık, milletimize verdiğimiz sözü tutma yoluna gittik. Çünkü biz liderimizden bunu gördük ve projelerimizi kararlı bir şekilde yapıyoruz. İnşallah sizde 23 Haziran seçimlerinde İstanbul'daki Konyalı hemşehrilerimize ulaşmak şartıyla onların gönlüne girmek şartıyla projelerimizi anlatacağız ve başarıyı yakalayacağız” dedi.



 

“Bu davaya yanlış yapanlar elbette gidebilir” 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ise konuşmasında, hiçbir vesayet odağından, hiçbir dış güçten destek almadan yollarına halka hizmet için devam ettiklerini vurguladı.
Milletin gücü ve duasıyla her seçimden başarıyla çıktıklarını, millete hizmet için her türlü fırsatı değerlendirdiklerini anlatan Usta, AK Parti'den ayrılanlara seslendi. Usta şöyle konuştu: 
“Eğer bu davada yanlış yapıp ayrılanlar varsa, sapanlar varsa, umudunu kaybedenler, ben küstüm gidiyorum diyenler varsa elbette gidebilir ama bu demek değildir ki, dava bitmiştir, asla. Bu dava, davasına samimiyetle sahip çıkanlarla devam edecektir. Sayın liderimiz bunu samimiyetle ifade etmektedir; bu trenden inip gidenler gitmiştir onlara eyvallah diyoruz. Kimsenin arkasından eyvahlanıp vahvahlanıp umutsuzluğa asla düşmüyoruz. Biz inanan insanlarız, umutluyuz. Bayramlarımız bizim en çok umudumuzun yeşerdiği günlerimizdir.” 
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Yerel Yönetimler Başkanı ve Konya Milletvekili Selman Özboyacı konuşmasında, birlik ve beraberliğin önemine değinirken, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, İstanbul seçimlerini alarak yeni bir bayram yaşamak istediklerini belirtti.



 

“Konya net duruşuyla liderinin yanında olmuştur” 

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya'nın her seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü destek vererek yanında durduğunu hatırlattı. Hasan Angı, “Tüm dünyanın barış ve kardeşlik içinde geleceğe umutla baktığı, zulmün son bulduğu, akan kanın ve gözyaşının dindiği bayramları bekliyoruz. Sayın liderimizin dünyaya seslendiği, hak ve adaleti tesis etmek adına verdiği mücadelede Konya olarak ilk günden beri net duruşuyla her seçimde, her çalışmada, her kritik dönemde dosdoğru durmuştur ve liderinin yanında olmuştur. Onun için kıymetli hemşehrilerimize hep şükran borçluyuz. Ne zaman ülke kritik bir eşikten geçiyor bu milletin geleceği adına duyduğu sağduyuyla, devletin bekası adına hep dik durmuştur, bu duruşunu da devam ettirmiştir. Bu bayramların birlik ve beraberliğimiz içinde nice güzelliklere doğru yol aldığımız günler olmasını Yüce Mevla'dan niyaz ediyoruz” dedi. 
Konuşmaların ardından Bakan Murat Kurum, milletvekilleri ve belediye başkanları partililerle bayramlaştı.  





Editör: Bahar Yüksel
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​Bakan Kurum, Binali Yıldırım'ı 23 Haziran'da başkan yapacağız
​Bakan Kurum, Binali Yıldırım'ı 23 Haziran'da başkan yapacağız
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