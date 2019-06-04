​Şanlıurfa’da Belediyeler, Sinek Ve Haşere İçin Birleşti

Büyükşehir ve İlçe Başkanları Toplantı Yaptı

Şanlıurfa’da Geç Kalınmış Bir Toplantı

Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde vatandaşlar son birkaç gündür haşere ve sivrisinek istilasına uğruyorlardı. Sorun çözüme kavuşmamış olmakla beraber Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları sorunun çözümü için bir toplantı gerçekleştirdi.Toplantıya Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Şanlıurfa Ak Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız katıldı.Toplantıda alınan kararlar ile Şanlıurfa’nın ilaçlamasının daha sık yapılacağını ve vatandaşların yaşadığı sorunu gidermek için çeşitli yöntemler deneneceği bildirildi. Vatandaşların günlerdir sosyal medya hesaplarından sivrisinek ve haşereler konusunda büyük sıkıntı yaşadıklarını söylemesi üzerine yapılan toplantının ardından vatandaşlar rahat nefes alabilecekleri için sevinirken, bu toplantının çok önceden yapılması gerektiğini belirtmeyi ihmal etmediler.Editör: Bahar Yüksel