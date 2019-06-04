​Bayram Tatilinin 3 Günlük Kaza Bilançosu Açıklandı

3 Günde 23 Can Kaybı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı olarak, Ramazan Bayramı'nda vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak, başta otobüs kazaları ve kaza kara noktalarında yasanan can kayıplarını önlemek, karayolu trafik akışını sağlamak amacıyla, 31 Mayıs-10 Haziran 2019 tarihleri arasında 11 gün süreyle bakan yardımcılarımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Jandarma Genel Komutanımız, emniyet genel müdür yardımcılarımız, daire başkanlarımız ile bayram süresince trafiğin yoğunlaşacağı merkezler başta olmak üzere, tüm ülke genelindeki güzergahlarda, yaklaşık 185 bin trafik personeli, otobüslerde yolcu olarak denetim yapacak merkezde ve illerde görevlendirdiğimiz 760 personel, alınan tedbirleri gözden geçirmek ve yerinde denetlemek için görevlendirdiğimiz 66 polis başmüfettişi ve jandarma müfettişi ile 24 saat esasına göre trafik tedbirleri aldık. Ayrıca, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın aileleri üzerinde yaptırım etkisini kullanarak, 'Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük' ve 'Dikkat Sizden Karne Bizden' kampanyaları ile farkındalık oluşturmaya çalıştık ve aldığımız tedbirleri destekledik" ifadeleri kullanıldı.Bayram tatilinin ilk iki günü ve arife olmak üzere (1-3 Haziran) günleri arasında 3 günlük can kaybının 23 olduğu bildirildi. Ayrıca yapılan açıklamada, "Son on yılda motorlu araç sayısındaki yüzde 61 artış ve trafik yüküne rağmen, aynı dönemdeki bayram tatillerinde bir güne düşen can kaybı 20 düzeyinde iken bu bayramda alınan tedbirler sayesinde bu sayı yüzde 61 azalarak 8 düzeyine inmiştir. Tespit ettiğimiz ve tedbir aldığımız 18 ildeki 20 kaza kara noktasında şu ana kadar trafik kazası meydana gelmemiştir. Özellikle, bayram tatilinin son günleri olan 8 - 9 Haziran 2019 Cumartesi ve Pazar günleri tatil dönüşü nedeniyle karayolu güzergahlarında aşırı yoğunluk olacağı düşünüldüğünden, vatandaşlarımızın bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi ve toplum olarak hepimizi derin üzüntüye boğan can kayıplarının yaşanmaması için alınmış olan tüm trafik tedbirlerinin yanında, vatandaşlarımızın, dönüş ve seyahat planlamalarını, nerede dinleneceklerini, nerede mola vereceklerini trafik yoğunluğunun artacağı bu tarihleri dikkate alarak yapmalarını, kazaların varış yerine yakın mesafelerde meydana geldiği dikkate alınarak, varış noktasına yaklaşıldığında yorgun ve uykusuz araç kullanmamalarını ve kısa aralıklarla mola (2 saatte 10 dakika) vermelerini, aşırı hızlı ve yorgun/dikkatsiz araç kullanmama, takip mesafesine uyma, yol kenarlarında ve tesis girişlerinde yol üzerine park veya duraklama yapmama gibi kurallara titizlikle uymalarını, araca (otobüsler dahil) bindikleri andan itibaren muhakkak emniyet kemerlerini takmalarını, 'Kırmızı Düdük' ve 'Dikkat Sizden Karne Bizden' kampanyası çerçevesinde, aşırı hız, emniyet kemeri, cep telefonu kullanmama ve yayaya yol verme konusundaki çocuklarımızın uyarılarını dikkate almalarını, kendileri, sevdikleri ve ülkemiz adına önemle rica eder, tüm vatandaşlarımıza 'Kazasız' dönüş yolculukları ve 'İyi Bayramlar' dileriz" denildi.Editör: Bahar Yüksel