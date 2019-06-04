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Bu haber 04 Haziran 2019 22:00:35 Tarihinde eklenmiştir.

İki Adımla Şehir Değiştiriyorlar! Aynı Mahallede Farklı Alan Kodları Kullanıyorlar

Mahalleler arasından geçen yol her iki mahallede ilginç bir zaman farkı yaşatıyor. Yolun karşısına geçerek şehir değiştiren yöre halkı, namazı da iki dakika arayla kılıyor.

İki Adımla Şehir Değiştiriyorlar! Aynı Mahallede Farklı Alan Kodları Kullanıyorlar

Her iki ilin ilçeler arasındaki sınırı olarak kabul edilen ve yarısı Ordu, diğer yarısı ise Samsun'a ait yol, bölgede oturan yöre halkına bayram namazını iki dakika arayla kıldırtıyor. Karşılıklı evlerin arasından geçen yol, bir evden yolun karşısındaki eve geçerken adeta vatandaşlara şehir değiştirtiyor. Vatandaşlar birbirleri ile iletişime geçerken ise sabit telefon hatlarında şehirler arası kod kullanmak zorunda kalıyor.



 

Adım Atsak Ordu’dan Samsuna Geçiyoruz

Bayram nedeniyle İstanbul'dan Ordu'ya gelen İsa Kışla, "Şu an biz Ordu tarafındayız. Ama iki adım atsak Samsun tarafına geçmiş olacağız. En çok zaman konusunda geç kalan vatandaşlarımız olduğu zaman onlar da en son okunan camiye gidiyorlar" dedi.


 

Evlerimiz Karşılıklı Ama Alan Kodlarımız Farklı

Samsun'da yaşayan ve bayram için Terme Ambartepe Mahallesi'ne gelen Ali Eroğlu, "Ordu'nun İkizce ilçesi ile Samsun'un Terme ilçesi arasında bir il farkı olduğu için 2 dakika bir ezan ve namaz vakti değişmiş oluyor. Farklı şehirlere bağlıyız ama bir yol üzerinde karşılıklı komşuyuz. Ordu tarafında ezan 2 dakika önce, buradaki ezan ise 2 dakika sonra okunur. Yani burada Terme tarafından Ordu İkizce'ye iki adımda geçebiliyoruz. Burada işin asıl önemli olan ilginç yanı ise karşılıklı evlerimiz olduğu halde alan kodu çeviriyoruz" ifadelerini kullandı. 


 

Aynı Memleketin İnsanları Gibi Yaşıyoruz

Terme Ambartepe Mahallesi Merkez Camii İmamı Musa Top, "Burada yolun sağ tarafında Ordu'nun İkizce ilçesine bağlı Şentepe Mahallesi'ndeki arkadaşlarımızla tanışıyoruz. Aramızda en ufak bir ayrıcalık yok ve hepimiz aynı memleketin insanları gibi yaşıyoruz" şeklinde konuştu.
İkizce Şentepe Mahallesi Topul Camii İmamı Mehmet Can Uçar, "Burada haritanın çizmiş olduğu bir sınıra dayanarak yolun öbür tarafında ben görev yaparken, diğer tarafında ise Musa hoca görev yapıyor. Ezan vakitleri ise ezanı birer dakika arayla okuyoruz. Aynı şekilde ise bayram namazını gerçekleştirdik. Ambartepe Mahallesi'nden Topul Camii'ne gelen oluyor" dedi.




Editör: Bahar Yüksel
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İki Adımla Şehir Değiştiriyorlar! Aynı Mahallede Farklı Alan Kodları Kullanıyorlar
İki Adımla Şehir Değiştiriyorlar! Aynı Mahallede Farklı Alan Kodları Kullanıyorlar
Mahalleler arasından geçen yol her iki mahallede ilginç bir zaman farkı yaşatıyor. Yolun karşısına geçerek şehir değiştiren yöre halkı, namazı da iki dakika arayla kılıyor.
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