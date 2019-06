İki Adımla Şehir Değiştiriyorlar! Aynı Mahallede Farklı Alan Kodları Kullanıyorlar

Adım Atsak Ordu’dan Samsuna Geçiyoruz

Evlerimiz Karşılıklı Ama Alan Kodlarımız Farklı

Aynı Memleketin İnsanları Gibi Yaşıyoruz

Her iki ilin ilçeler arasındaki sınırı olarak kabul edilen ve yarısı Ordu, diğer yarısı ise Samsun'a ait yol, bölgede oturan yöre halkına bayram namazını iki dakika arayla kıldırtıyor. Karşılıklı evlerin arasından geçen yol, bir evden yolun karşısındaki eve geçerken adeta vatandaşlara şehir değiştirtiyor. Vatandaşlar birbirleri ile iletişime geçerken ise sabit telefon hatlarında şehirler arası kod kullanmak zorunda kalıyor.Bayram nedeniyle İstanbul'dan Ordu'ya gelen İsa Kışla, "Şu an biz Ordu tarafındayız. Ama iki adım atsak Samsun tarafına geçmiş olacağız. En çok zaman konusunda geç kalan vatandaşlarımız olduğu zaman onlar da en son okunan camiye gidiyorlar" dedi.Samsun'da yaşayan ve bayram için Terme Ambartepe Mahallesi'ne gelen Ali Eroğlu, "Ordu'nun İkizce ilçesi ile Samsun'un Terme ilçesi arasında bir il farkı olduğu için 2 dakika bir ezan ve namaz vakti değişmiş oluyor. Farklı şehirlere bağlıyız ama bir yol üzerinde karşılıklı komşuyuz. Ordu tarafında ezan 2 dakika önce, buradaki ezan ise 2 dakika sonra okunur. Yani burada Terme tarafından Ordu İkizce'ye iki adımda geçebiliyoruz. Burada işin asıl önemli olan ilginç yanı ise karşılıklı evlerimiz olduğu halde alan kodu çeviriyoruz" ifadelerini kullandı.Terme Ambartepe Mahallesi Merkez Camii İmamı Musa Top, "Burada yolun sağ tarafında Ordu'nun İkizce ilçesine bağlı Şentepe Mahallesi'ndeki arkadaşlarımızla tanışıyoruz. Aramızda en ufak bir ayrıcalık yok ve hepimiz aynı memleketin insanları gibi yaşıyoruz" şeklinde konuştu.İkizce Şentepe Mahallesi Topul Camii İmamı Mehmet Can Uçar, "Burada haritanın çizmiş olduğu bir sınıra dayanarak yolun öbür tarafında ben görev yaparken, diğer tarafında ise Musa hoca görev yapıyor. Ezan vakitleri ise ezanı birer dakika arayla okuyoruz. Aynı şekilde ise bayram namazını gerçekleştirdik. Ambartepe Mahallesi'nden Topul Camii'ne gelen oluyor" dedi.