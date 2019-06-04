​Ekrem İmamoğlu ile Tartışan Gencin Ak Parti Reklamında Oynadığı Ortaya Çıktı

Ekrem İmamoğlu Esnafa Tokat Attı Denildi

O Esnaf Ak Parti Reklamlarında Oynamış

CHP Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun esnaf ziyareti yaptığı bir sırasında, İmamoğlu’nun bir TV programında yaptığı açıklamanın ne demek olduğunu soran esnafla arasında geçen diyalog uzun süre gündemden düşmemişti.Söz konusu diyalog sosyal meyda hesaplarından paylaşım rekorları kırarken, videonun bazı bölümlerini farklı şekillerde lanse ettirilerek haber konusu haline gelmişti. Haberlerde “esnaf ile tartışan İmamoğlu, iş yeri sahibine tokat attı” şeklinde yer aldıİşte o videoda İmamoğlu’nun tartıştığı şahısın Ak Parti reklamlarında oynadığı görüldü. Twitter’da yayılan reklam filminde söz konusu esnaf, filmdeki diğer AK Partililerle birlikte, “Ben İstanbul'a sahip çıkıyorum" diyor.Editör: Bahar Yüksel