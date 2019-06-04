Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 04 Haziran 2019 14:51:57 Tarihinde eklenmiştir.

Kaymakam Çelik'ten Ramazan Bayramı Mesajı

​Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik Ramazan Bayramı mesajı yayınlandı.

Kaymakam Çelik'ten Ramazan Bayramı Mesajı

Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik Ramazan Bayramı mesajı yayınlandı.



Çelik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Bayramlar, dini ve milli inançlarımızı, örf ve âdetlerimizle süsleyip, geçmişten devraldığımız mirası zenginleştirerek geleceğe taşıdığımız, hoşgörünün ve yardımlaşma duygularının en güzel örneklerinin sergilendiği yüzyıllar boyu özenle örülmüş değerlerimizin yaşatılması ve kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlayan sevgi günleridir.
Bu duygu ve düşüncelerle karşılıklı olarak insani ilişkilerin yoğunluk kazanarak, dostlukların ve arkadaşlıkların güçlendirildiği Ramazan Bayramı günlerinin, güzel ülkemizin huzur, güven ve mutluluğuna; karşılıklı dayanışma, yardımlaşma ve hoşgörü fikrinin daha da güçlendirilmesine, gelenek ve göreneklerimizin yaşatılmasına; içimizdeki dostluk, kardeşlik, barış, birlik ve beraberlik duygularının sevgiyle sonsuza dek yeşertilmesine ve yaşatılmasına; tüm insanlık için barış ve huzur getirmesine vesile olmasını dilerim.
Ayrıca Ramazan Bayramının İlçemize, Milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, mutluluk, huzur ve esenlikler getirmesini temenni ederim."
Ömer Faruk ÇELİK Harran Kaymakamı"
Etiketler
Yorum Yap
Yurt
Kaymakam Çelik'ten Ramazan Bayramı Mesajı
Kaymakam Çelik'ten Ramazan Bayramı Mesajı
​Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik Ramazan Bayramı mesajı yayınlandı.
​Kızıldemir’den Ramazan Bayramı Mesajı
​Kızıldemir’den Ramazan Bayramı Mesajı
Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir Ramazan Bayramını Kutladı.
​Başkan Kuş, İlaçlama Çalışmalarını Denetledi
​Başkan Kuş, İlaçlama Çalışmalarını Denetledi
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar hem vatandaş ve esnaf iç içe oluyor hem de belediyenin rutin çalışmalarını yerinde denetliyor.
​Başkan Özyavuz’dan Ramazan Bayramı Mesajı
​Başkan Özyavuz’dan Ramazan Bayramı Mesajı
Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, Ramazan Bayramı mesajı yayınladı.
​Başkan Albayrak’tan Ramazan Bayramı Mesajı
​Başkan Albayrak’tan Ramazan Bayramı Mesajı
Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınladı.
​Özcan, Ramazan Sokağında Vatandaşı Dinledi
​Özcan, Ramazan Sokağında Vatandaşı Dinledi
Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Ramazan Sokağında vatandaşla bir araya geldi.
​Haliliye‘de yoğun ilaçlama ve temizlik çalışması
​Haliliye‘de yoğun ilaçlama ve temizlik çalışması
Haliliye Belediyesi, haşere ve sinekle mücadele çalışmalarını gece mesaisi ile yoğun bir şekilde sürdürürken, günün ilk ışıkları ile birlikte de temizlik çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.
​Kuran Ayında Camilerimiz Kuranı Kerim Ziyafeti İle Süslendi
​Kuran Ayında Camilerimiz Kuranı Kerim Ziyafeti İle Süslendi
Şanlıurfa İl Müftülüğü tarafından tertip edilen “Kadir Gecesine Özel” Kuran’ı Kerim ziyafeti, Şanlıurfalılar tarafından büyük ilgi gördü.
​Başkan Aksak'tan İftar yemeği
​Başkan Aksak'tan İftar yemeği
Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak, mübarek kadir gecesi dolayısıyla iftar yemeği verdi.
​Eyyübiye Belediyesi Cami Temizleme Seferberliğini Sürdürüyor
​Eyyübiye Belediyesi Cami Temizleme Seferberliğini Sürdürüyor
Eyyübiye Belediyesi, ilçeye bağlı mahallelerde bulunan ibadethanelerde temizlik seferberliğini sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan “Cami ve İbadethane Temizlik Ekibi” ramazan bayramının yaklaşmasıyla birlikte, Başkan Mehmet Kuş’un talimatlarıyla çalışmalarına hız verdi.
​Tütün Adam, Şanlıurfa’da Tütünün Zararlarını Anlattı
​Tütün Adam, Şanlıurfa’da Tütünün Zararlarını Anlattı
Yeşilay Şanlıurfa Şubesi tarafından düzenlenen Geleneksel İftar Programında, “Tütün Adam” iskeleti katılımcıların yoğun ilgisini çekti. Hilvan Cumhuriyet İlkokulu tarafından Eğitimde İyi Örnekler Yarışması için hazırlanan Tütün Adam ve tanıtım videosu katılımcıların ilgisini çekti.
​SİGORTA HAFTASI ŞANLIURFA’DA KUTLANDI
​SİGORTA HAFTASI ŞANLIURFA’DA KUTLANDI
Sigortacılığın geliştirilmesi ve sigortacılık bilincinin oluşturulması amacıyla her yıl mayıs ayının son haftasında gerçekleştirilen “Sigorta Haftası” Şanlıurfa’da çeşitli etkinliklerle kutlandı.
​Şanlıurfa’da Belediyeler, Sinek Ve Haşere İçin Birleşti
​Şanlıurfa’da Belediyeler, Sinek Ve Haşere İçin Birleşti
​Şanlıurfa’da Trafik Kazası! 5 yaralı
​Şanlıurfa’da Trafik Kazası! 5 yaralı
​Ekrem İmamoğlu ile Tartışan Gencin Ak Parti Reklamında Oynadığı Ortaya Çıktı
​Ekrem İmamoğlu ile Tartışan Gencin Ak Parti Reklamında Oynadığı Ortaya Çıktı
​Bu İmam Ne Diyor? Bayram Namazında Cami İmamından Şok Vaaz!
​Bu İmam Ne Diyor? Bayram Namazında Cami İmamından Şok Vaaz!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:15
Güneş
04:59
Öğle
12:28
İkindi
16:19
Akşam
19:48
Yatsı
21:24
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿