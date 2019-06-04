Kaymakam Çelik'ten Ramazan Bayramı Mesajı

Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik Ramazan Bayramı mesajı yayınlandı.Çelik mesajında şu ifadelere yer verdi;"Bayramlar, dini ve milli inançlarımızı, örf ve âdetlerimizle süsleyip, geçmişten devraldığımız mirası zenginleştirerek geleceğe taşıdığımız, hoşgörünün ve yardımlaşma duygularının en güzel örneklerinin sergilendiği yüzyıllar boyu özenle örülmüş değerlerimizin yaşatılması ve kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlayan sevgi günleridir.Bu duygu ve düşüncelerle karşılıklı olarak insani ilişkilerin yoğunluk kazanarak, dostlukların ve arkadaşlıkların güçlendirildiği Ramazan Bayramı günlerinin, güzel ülkemizin huzur, güven ve mutluluğuna; karşılıklı dayanışma, yardımlaşma ve hoşgörü fikrinin daha da güçlendirilmesine, gelenek ve göreneklerimizin yaşatılmasına; içimizdeki dostluk, kardeşlik, barış, birlik ve beraberlik duygularının sevgiyle sonsuza dek yeşertilmesine ve yaşatılmasına; tüm insanlık için barış ve huzur getirmesine vesile olmasını dilerim.Ayrıca Ramazan Bayramının İlçemize, Milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, mutluluk, huzur ve esenlikler getirmesini temenni ederim."Ömer Faruk ÇELİK Harran Kaymakamı"