​Bu İmam Ne Diyor? Bayram Namazında Cami İmamından Şok Vaaz!

Keşke O Savaşları Kaybetseydik

Gaziantep’in Şahinbey İlçesinde bulunan İyinacar Camii’nde verilen skandal vaaz tepkilere neden oldu.İyinacar Camii’ye bayram namazı kılmaya gelen bir vatandaş tarafında cep telefonu kamerasıyla çekilen vaazın sosyal medyada paylaşılması üzerine binlerce paylaşım aldı. Cami imamı vaazda şu ifadelere yer verdi, “1.İnönü, 2. İnönü ve Sakarya’da şöyle zafer kazandık böyle zafer kazandık. Hepsi yalan. Keşke o savaşı kaybetseydik, sonra kazanıp Osmanlı’yı yeniden Kurardık”Vatandaşların vaaza tepki göstermesinin ardından açıklama yapan Gaziantep Valiliği imam hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.Editör: Bahar Yüksel