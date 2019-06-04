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Bu haber 04 Haziran 2019 09:37:36 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Namaz Sonrası Vatandaşlar Mezarlıklara Akın Etti

Şanlıurfa'da bayram namazı sonrası vatandaşlar mezarlıklara akın etti. Aileler, yakınlarının kabri başında Yasin-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

​Şanlıurfa’da Namaz Sonrası Vatandaşlar Mezarlıklara Akın Etti

- Namaz sonrası vatandaşlar mezarlıklara akın etti 


 

Namaz Sonrası Mezarlıklara Akın

Şanlıurfa’da binlerce vatandaş bayram namazı sonrası kent merkezindeki mezarlıklara akın etti. Yakınlarının kabrini ziyaret eden vatandaşlar burada Yasin-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Ziyaret ile sabahın erken saatlerinde mezarlıklarda yoğunluk oluştu. 

Yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için gelen vatandaşlar, her bayramda olduğu gibi bu bayramda da yakınlarının mezarını ziyaret etmek için geldiklerini ve dua edeceklerini söyledi. 



Editör: Bahar Yüksel
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