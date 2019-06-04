Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 04 Haziran 2019 01:01:03 Tarihinde eklenmiştir.

​Başkan Kuş, İlaçlama Çalışmalarını Denetledi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar hem vatandaş ve esnaf iç içe oluyor hem de belediyenin rutin çalışmalarını yerinde denetliyor.

​Başkan Kuş, İlaçlama Çalışmalarını Denetledi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar hem vatandaş ve esnaf iç içe oluyor, hem de belediyenin rutin çalışmalarını yerinde denetliyor. Göreve geldiği ilk günden itibaren vatandaş ve esnafla iç içe olup, talepleri ve iletileri birinci ağızdan dinleyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, belediyenin rutin çalışmalarını da sahada denetliyor. Ramazan bayramı öncesi Eyüp Peygamber caddesi ve civarındaki esnaf ve vatandaşla hasbihal edip bayramlarını tebrik eden Başkan Kuş, vatandaşların yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılaştı. Vatandaşların taleplerini dinleyen ve çocuklarla da yakından ilgilenen Başkan Kuş, talep edilen tüm öz çekimlerde vatandaşlarla samimi dakikalar geçirdi.


Gecenin geç saatlerine kadar sokak sokak, cadde cadde Eyyübiye’yi adeta karış karış dolaşan Başkan Kuş, Eyyübiye Belediyesi Temizlik Müdürlüğü İlaçlama ekipleri tarafından yürütülen çalışmaları da yerinde denetledi. Sahur vaktine kadar temaslarını sürdüren Başkan Kuş, sahurunu da fırından aldığı ekmekle yaptı. Başkan Kuş’u gecenin bir vakti sokakta elinde ekmekle sahurunu yaparken gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, Başkan Kuş’u takdir etmeyi de ihmal etmediler.




Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Yurt
​Başkan Kuş, İlaçlama Çalışmalarını Denetledi
​Başkan Kuş, İlaçlama Çalışmalarını Denetledi
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar hem vatandaş ve esnaf iç içe oluyor hem de belediyenin rutin çalışmalarını yerinde denetliyor.
​Başkan Özyavuz’dan Ramazan Bayramı Mesajı
​Başkan Özyavuz’dan Ramazan Bayramı Mesajı
Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, Ramazan Bayramı mesajı yayınladı.
​Başkan Albayrak’tan Ramazan Bayramı Mesajı
​Başkan Albayrak’tan Ramazan Bayramı Mesajı
Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınladı.
​Özcan, Ramazan Sokağında Vatandaşı Dinledi
​Özcan, Ramazan Sokağında Vatandaşı Dinledi
Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Ramazan Sokağında vatandaşla bir araya geldi.
​Haliliye‘de yoğun ilaçlama ve temizlik çalışması
​Haliliye‘de yoğun ilaçlama ve temizlik çalışması
Haliliye Belediyesi, haşere ve sinekle mücadele çalışmalarını gece mesaisi ile yoğun bir şekilde sürdürürken, günün ilk ışıkları ile birlikte de temizlik çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.
​Kuran Ayında Camilerimiz Kuranı Kerim Ziyafeti İle Süslendi
​Kuran Ayında Camilerimiz Kuranı Kerim Ziyafeti İle Süslendi
Şanlıurfa İl Müftülüğü tarafından tertip edilen “Kadir Gecesine Özel” Kuran’ı Kerim ziyafeti, Şanlıurfalılar tarafından büyük ilgi gördü.
​Başkan Aksak'tan İftar yemeği
​Başkan Aksak'tan İftar yemeği
Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak, mübarek kadir gecesi dolayısıyla iftar yemeği verdi.
​Eyyübiye Belediyesi Cami Temizleme Seferberliğini Sürdürüyor
​Eyyübiye Belediyesi Cami Temizleme Seferberliğini Sürdürüyor
Eyyübiye Belediyesi, ilçeye bağlı mahallelerde bulunan ibadethanelerde temizlik seferberliğini sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan “Cami ve İbadethane Temizlik Ekibi” ramazan bayramının yaklaşmasıyla birlikte, Başkan Mehmet Kuş’un talimatlarıyla çalışmalarına hız verdi.
​Tütün Adam, Şanlıurfa’da Tütünün Zararlarını Anlattı
​Tütün Adam, Şanlıurfa’da Tütünün Zararlarını Anlattı
Yeşilay Şanlıurfa Şubesi tarafından düzenlenen Geleneksel İftar Programında, “Tütün Adam” iskeleti katılımcıların yoğun ilgisini çekti. Hilvan Cumhuriyet İlkokulu tarafından Eğitimde İyi Örnekler Yarışması için hazırlanan Tütün Adam ve tanıtım videosu katılımcıların ilgisini çekti.
​SİGORTA HAFTASI ŞANLIURFA’DA KUTLANDI
​SİGORTA HAFTASI ŞANLIURFA’DA KUTLANDI
Sigortacılığın geliştirilmesi ve sigortacılık bilincinin oluşturulması amacıyla her yıl mayıs ayının son haftasında gerçekleştirilen “Sigorta Haftası” Şanlıurfa’da çeşitli etkinliklerle kutlandı.
​Gazeteciler Dernek Başkanı Gülebak’tan Kadir Gecesi Mesajı
​Gazeteciler Dernek Başkanı Gülebak’tan Kadir Gecesi Mesajı
Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Dernek Başkanı Tahir Gülebak Kadir Gecesi minasebetiyle bir mesaj yayınladı.
​Eyyübiye Kaymakamlığı Yolda Kalan Vatandaşlara İftarlık Dağıttı
​Eyyübiye Kaymakamlığı Yolda Kalan Vatandaşlara İftarlık Dağıttı
Eyyübiye Kaymakamlığı iftara yetişemeyen vatandaşların araçlarını durdurarak ,iftarlık dağıttı
Şanlıurfa'da Etüt Merkezlerine FETÖ Operasyonu! 16 Gözaltı
Şanlıurfa'da Etüt Merkezlerine FETÖ Operasyonu! 16 Gözaltı
Şanlıurfa’da Otomobil Şarampole Devrildi! 1 Ölü, 1 Yaralı
Şanlıurfa’da Otomobil Şarampole Devrildi! 1 Ölü, 1 Yaralı
​Süper Zekâ Şanlıurfa! Ya Paranız Bol ya da Çalışanlarınız Cahil!
​Süper Zekâ Şanlıurfa! Ya Paranız Bol ya da Çalışanlarınız Cahil!
​Şanlıurfa’da Böcek İstilası! Belediyeler İşini Yapsın!
​Şanlıurfa’da Böcek İstilası! Belediyeler İşini Yapsın!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:15
Güneş
04:59
Öğle
12:28
İkindi
16:19
Akşam
19:48
Yatsı
21:24
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿