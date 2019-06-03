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Bu haber 03 Haziran 2019 18:30:13 Tarihinde eklenmiştir.

​Sağlık Bakanlığından sıcak uyarısı

Sağlık Bakanlığı, vatandaşları sıcak havalara karşı uyardı. Yapılan açıklamada sıcaktan en çok etkilenenlerin hamileler, çocuklar, yaşlılar, aşırı kilolu olanlar ve kronik hastalığı olanlar olduğu belirtilirken, bazı ilaçların terlemeyi tetiklediği ve yükselen vücut ısısının beyin ve diğer hayati organlarda hasara yol açabileceği kaydedildi.

​Sağlık Bakanlığından sıcak uyarısı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vatandaşlar sıcak havalara karşı uyarıldı.

Açıklamada bazı vatandaşların sıcaktan çok daha fazla etkilendiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: 
"Yaz aylarında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve bazı bölgelerde sıcaklıklarla nem oranının da artması sonucu sağlığımızı olumsuz etkileyebilmektedir. Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısı artmakta ve metabolizma bu yeni duruma uyum sağlamaya çalışmaktadır. Normalde terleme ile vücut ısısı dengede tutulmaya çalışılır. Ancak aşırı sıcaklarda sadece terleyerek vücut ısısı dengede tutulamaz. Yaşlılar, bebekler ve kronik hastalığı olanlarda terleme mekanizması ile vücut ısısının dengede tutulması her zaman mümkün olmayabilir. Yine ortamdaki nem oranı yüksekse terleme suretiyle vücut ısısı yeterli düzeyde düşmeyebilir. Ayrıca aşırı kiloluluk, herhangi bir hastalığa bağlı yüksek ateş, aşırı sıvı kaybı (dehidratasyon), kalp hastalığı, ruh ve sinir hastalığı, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı ile tedavi amaçlı bazı ilaçların (tansiyon düşürücüler, idrar söktürücüler vb.) kullanımı da sıcak havalarda terlemeyi etkileyen diğer faktörlerdendir. Bu gibi durumlarda yükselen vücut ısısı beyin ve diğer hayati organlarda hasara yol açabilir" denildi. 



 

Sıcaktan En Çok Etkilenenler

Aşırı sıcaklardan en çok 65 yaş ve üzeri kişiler, 4 yaşından küçük çocuklar, bakıma ihtiyacı olanlar, hamileler, açık alanda çalışanlar, aşırı kilolular, kronik hastalığı (şeker hastalığı, kalp-damar hastalıkları, beyin-damar hastalıkları, psikolojik hastalıklar, kronik solunum sistemi hastalıkları, karaciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları) olanlar, sürekli ilaç (özellikle tansiyon düşürücü, idrar söktürücü, depresyon ve uyku ilaçları) kullanan kişilerin etkilendiği belirtildi. Açıklamada sıcaklardan korunma yolları ise şöyle sıralandı:


 

Bu Saatlerde Dışarı Çıkmayın

"Günün en sıcak saatlerinde (10.00-16.00) mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmamalıdır. Dışarıda çalışması gerekenler mümkün olduğunca güneş altında korunmasız kalmamaya, aşırı hareketlerden kaçınmaya, sık sık tuz içeren sulu gıdalar almaya dikkat etmelidir. Dışarıda bulunulduğunda açık renkli, hafif, bol ve sıkı dokunmuş kumaşlardan yapılan giysiler tercih edilmeli; geniş kenarlı ve hava delikleri olan şapka giyilmeli ve güneşin zararlı ışınlarından koruyan güneş gözlüğü kullanılmalıdır. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde (10.00-16.00) denize girilmemelidir, güneşlenilmemelidir. Bu saatlerin dışında denize girmek isteyenler güneş koruyucu krem (en az 15 koruma faktörlü) kullanmalı, şapka ve gözlük gibi gerekli koruyucu önlemleri almalı ve uzun süre kesintisiz güneşlenmemelidir. Yoğun fiziksel aktivite ve spor yapmak için sabah ve akşam saatleri tercih edilmeli, her bir saatlik spor için en az 2-4 bardak sıvı alınmalıdır. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Risk altındaki yetişkinler ve yaşlılar, günde en az iki kez güneş veya sıcak çarpması yönünden izlenmelidir. Bebekler ise bu açıdan daha sık izlenmelidir. Bebek, çocuk, engelliler ve hayvanlar kapalı ve park etmiş araçlarda kesinlikle bırakılmamalıdır. Araçların iç ısıları, klima olsa dahi park edildikten çok kısa süre sonra yükselmektedir. Araç terk edilirken herkesin dışarı çıktığından emin olunmalıdır. Güneş gören pencereler perde vb. güneşliklerle gölgelendirilmelidir. Vücut ısısının yükselmemesi için sık sık duş alınmalı; bunun mümkün olmadığı durumlarda ayaklar, eller, yüz ve ense soğuk suyla ıslatılmalı veya silinmelidir. Susuzluk hissi olmasa bile her gün en az 2-2,5 litre (12-14 su bardağı) sıvı tüketilmelidir. Terleme ile artan sıvı ve mineral kaybının önlenmesi için her zamankinden daha fazla miktarlarda sıvı alınmalıdır. Sıvı alımında su içmek esas olmakla beraber, su dışı sıvı alımında kahve, çay ve gazlı içecekler yerine süt, ayran ve meyve suyu gibi içecekler tercih edilmelidir. Kafein, alkol ve fazla miktarda şeker içeren içecekler vücuttan daha fazla sıvı kaybına yol açtığı unutulmamalıdır." 

Aşırı sıcaklarda alınması gereken önlemler ve aşırı sıcakların sağlık üzerine etkileri konusunda gerekli bilgilere www.cevresagligi.saglik.gov.tr adresinden ulaşılabileceği belirtildi.  





Editör: Bahar Yüksel 
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Sağlık
​Sağlık Bakanlığından sıcak uyarısı
​Sağlık Bakanlığından sıcak uyarısı
Sağlık Bakanlığı, vatandaşları sıcak havalara karşı uyardı. Yapılan açıklamada sıcaktan en çok etkilenenlerin hamileler, çocuklar, yaşlılar, aşırı kilolu olanlar ve kronik hastalığı olanlar olduğu belirtilirken, bazı ilaçların terlemeyi tetiklediği ve yükselen vücut ısısının beyin ve diğer hayati organlarda hasara yol açabileceği kaydedildi.
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