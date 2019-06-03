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Bu haber 03 Haziran 2019 18:00:50 Tarihinde eklenmiştir.

​Acemi Sürücü Kaldırımda Oturan İki Kadını Böyle Öldürdü

Ehliyetsiz sürücü fren yerine gaza basınca kaldırımda oturan iki yaşlı kadına çarparak feci şekilde ölmelerine neden oldu. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

​Acemi Sürücü Kaldırımda Oturan İki Kadını Böyle Öldürdü

Edinilen bilgiye göre, kaza, merkez Yüreğir ilçesi, Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre S.K. isimli kadın direksiyon eğitimi için erkek arkadaşının hafif ticari aracını kullanmak istedi. S.K. bir süre aracı arkadaşı yanındayken sürmeye devam etti. Ancak S.K. heyecanlanıp fren yerine gaza basınca direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırımda oturan akraba olan Münevver Can (74) ve Raziye Can'a (74) çarpıp park halindeki araca sıkıştırdı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Kadın sürücü şok olmuş halde araçtan inerken bir kişi ise arabaya binip aracı geri alarak kadınları sıkıştığı yerden kurtardı.



 

Çarptığı Kadınlara Bakıp Fenalık Geçirdi

S.K. ise çarptığı kadınlara bakıp fenalık geçirdi. Bu anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Bu arada vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulanslarla iki kadın hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen polis de kadın ve erkek arkadaşını polis merkezine götürdü. Burada kadının ehliyetsiz olduğu ortaya çıkarken, erkek şahıs aracı kendisinin kullandığını söyledi ancak güvenlik kamera kayıtlarından aracı kadının kullandığı tespit edildi. S.K. iki kişiyi öldürmekten sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. İki kadın ise yakınları tarafından toprağa verildi.




Münevver Can'ın eşi İbrahim Can eşinin ve bir akrabasının kaldırımda otururken bir hiç yüzünden hayatını kaybettiğini, aracın sahibinin kapı komşuları olduğunu ancak şikayetçi olduğunu söyledi.  


Editör: Bahar Yüksel
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Asayiş
​Acemi Sürücü Kaldırımda Oturan İki Kadını Böyle Öldürdü
​Acemi Sürücü Kaldırımda Oturan İki Kadını Böyle Öldürdü
Ehliyetsiz sürücü fren yerine gaza basınca kaldırımda oturan iki yaşlı kadına çarparak feci şekilde ölmelerine neden oldu. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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